Obrovská radosť u susedov: Tipujúci z Českej republiky vyhral 1,412 miliardy korún!

V európskej lotérii Eurojackpot v piatok vyhral tipujúci z Českej republiky 1,412 miliardy korún (cca 55,3 milióna eur). Je to druhá najvyššia výhra v histórii krajiny. ČTK o tom informoval hovorca Sazky Václav Friedmann.

Rekordná výhra v Česku padla v máji 2015, tipujúci z Pardubického kraja vtedy vyhral 2,466 miliardy korún (cca 96,6 milióna eur).

K zisku hlavnej výhry musel tipujúci trafiť sedem čísel. Päť z nich vyberá z päťdesiatich a zvyšné dve z desiatich. Pravdepodobnosť zisku prvého poradia je tak jedna ku 95 miliónom. Tipujúci z Česka berie výhru s číslami 8, 23, 40, 41, 42 a dvojicou doplnkových čísel 2 a 10.

Podľa hovorcu Sazky Friedmanna teraz plynie lehota 365 dní, počas ktorej sa musí výherca o svoju výhru prihlásiť. Predĺženú lehotu stanovila novela lotérijného zákona, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2017. Výherca 2,466 miliárd korún z roku 2015 sa ešte musel prihlásiť najneskôr do 35 dní. Nakoniec sa ozval po 26 dňoch. Muž stredného veku z Pardubicka, ktorý si prial zostať v anonymite, podľa svojich slov čakal, až opadne mediálny záujem a situácia sa "aspoň trochu upokojí".

Výherca zatiaľ žiadnu daň platiť nemusí, jeho povinnosťou je však nahlásiť svoju výhru spolu s osobnými údajmi na finančnom úrade v mieste bydliska ako nezdaniteľný príjem. Ukladá mu to novela zákona platná od roku 2015. Ak by to neurobil, hrozí, že mu štát zoberie 15 percent z výhry. Povinne by zdaňovať musel, ak by už platil čerstvý nápad ministerstva financií získať peniaze do rozpočtu 15-percentným zdanením všetkých výhier nad 100 000 korún. Novinka by mohla platiť od budúceho roka, dodal server iDNES.cz.

Eurojackpot je nadnárodná lotéria, do ktorej je zapojených 18 štátov Európy. ČR sa na nej zúčastňuje od októbra roku 2014. Losuje sa raz týždenne, a to každý piatok od 20:00 do 23:00 v Helsinkách. Cena stĺpčeku je 60 korún (2,35 eura) - celkovo ich je na tikete šesť.