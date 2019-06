Michalovskí hokejisti postúpili do extraligy: Po splnení sna bude klub potrebovať poriadny balík

Chválospevy, oslavy, pokora a vízia! To všetko sa pretavilo do michalovského hokejového zázraku, ktorý postúpil medzi elitu.

V stredisku Kamenec na Zemplínskej šírave sa na galavečere tvorcovia úspechu zamýšľali nad blízkou budúcnosťou športu aj tímu. Na akciu zavítal aj Richard Lintner, ktorý uznal kvality ambiciózneho nováčika extraligy. Ani prezident HK Dukla Ingema Michalovce Martin Burinský netajil eufóriu, no ani to, že medzi elitou nechcú byť do počtu a na to budú potrebovať aj milión eur.

V 40-tisícovom meste si najvyššiu súťaž vysnívali a splnili vďaka svojmu majstrovstvu a oduševnenému výkonu. „Eufóriu a vyburcovanie stále cítiť, takisto emócie a nadšenie. Veľa ľudí sa spojilo pre hokej a spoločne to má zmysel. Štadión s kapacitou 2 600 miest na sedenie a 1 500 na státie praskal vo švíkoch a už teraz vieme, že bude vypredaný. Zlepšujeme aj prostredie cez skyboxy Šírava a Morské oko, bufet, fanshop, posilňovňu“ prezradil šéf klubu pred viacerými aktuálnymi aj potenciálnymi podporovateľmi z radov stredných podnikateľov regiónu.

„Uvedomujeme si, že aj na odmeny hráčov budeme musieť zvýšiť balík až o sto percent a celkovo sa rozpočet bude blížiť až k miliónu eur!“ povedal Burinský. Nielen podľa neho sa už celý Zemplín veľmi teší na súboje v najvyššej súťaži a na nové derby s Košicami. „Myslím si, že nielen u nás, ale aj v Košiciach bude vypredané. A ak by hral aj Slovan, bolo by to úplné šialenstvo!“ vyhlásil šéf klubu.

Richard Lintner sa zatiaľ neodváži tipovať, či Slovan vôbec pustia do extraligy: „Oni musia vedieť, aké majú podlžnosti, a hlavne treba ich splatiť. Len tak môžu dodržať podmienky a termín je už dávnejšie známy - do konca júna!“ Asistent trénera Michaloviec Richard Šechný, ktorý tím belasých nikdy veľmi nemusel, na margo rozšírenia extraligy poznamenal: „U nás je stále ošiaľ a treba ho využiť. Všetci sa ma v meste len pýtajú, kedy budú permanentky... Zrejme bude o ne bitka. Treba sa však tešiť na všetkých súperov, nielen na Košice či Trenčín. Keby bol Slovan, azda by to bolo aj väčšie lákadlo. No to, čo si navarili, si aj musia zjesť. V prvom rade vyrovnať dlžoby alebo aspoň dohodnúť splátkové kalendáre, ale do ligy patria.“