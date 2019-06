Trávnik na novučičkom štadióne vydržal len pár mesiacov: Podľa Slovana to tak malo byť

Vydržal ani nie sedem mesiacov! Presnejšie osem zápasov a dva hudobné koncerty. Trávnik štadióna na Tehelnom poli je zničený a zrelý na likvidáciu.

Slovan Bratislava ho ide budúci týždeň kompletne vymeniť. Koncom mesiaca chce odohrať už na novom povrchu prípravný zápas proti Slavii Praha a začiatkom júla ho čaká vstup do predkola Ligy majstrov.

Klub organizoval v krátkom časovom slede na štadióne dva koncerty. Po druhom z nich, v ktorom vystúpila skupina Kabát, trávnik pod pódiom vyschol. „Neprekvapilo nás to. Rátali sme s tým. Už vopred sme objednali nákup nového koberca. Nevedeli sme, či bude treba vymeniť len jeho časť, alebo celý. V rámci zachovania kontinuity celistvosti trávnika, kvalitatívnych vlastností a farebnosti sme pristúpili k výmene celého trávnika,“ povedal Novému Času technický riaditeľ Slovana Zdeno Roman.

Vlani v novembri mierilo do Bratislavy z Holandska 28 kamiónov s novým trávnikom. Teraz to nebude taká dlhá cesta. „Vyzerá to tak, že príde zo Záhoria. Vedeli na to promptne reagovať. Zásobujú štadióny po celej Európe.“ Výmenu trávnika v Trnave na jar 2017 odhadoval generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu Jozef Kliment do pol milióna eur. „Neviem povedať, koľko to bude stáť. Nebol som prítomný na rokovaniach,“ priznal Roman.

Keďže organizátorom koncertov bol Slovan, všetky náklady znáša klub. „Štadión je v predčasnom užívaní. Ešte nie je celý skolaudovaný. Stále prebiehajú dokončovacie práce na administratívnej budove. Každé dielo, ktoré je súčasťou štadióna, je zmluvne podchytené so všetkými zárukami. Spoliehame sa na to, že štadión bude stopercentne pripravený na júlové zápasy Ligy majstrov, ako aj do budúcnosti pre reprezentáciu Slovenska.“

