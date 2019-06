Slovenský golfista Sabbatini sa vyznamenal: NA US Open trafil hole-in-one

Slovenský golfový reprezentant Rory Sabbatini figuruje po prvom kole tretieho major turnaja sezóny US Open (13. - 16. júna) na delenej 58. priečke

Juhoafrický rodák absolvoval úvodný deň na ihrisku v kalifornskom Pebble Beach s bilanciou +1. Až päťkrát si pripísal bogey, no na dvanástej jamke predviedol zatiaľ najkrajší úder podujatia. Presnou prvou ranou poslal loptičku na vzdialenosť 200 yardov (182,88 m) priamo do jamky, vďaka čomu dosiahol hole-in-one. Na major turnaji sa mu to podarilo premiérovo v kariére.

Historický úspech: Toronto Raptors je prvým kanadským víťazom basketbalovej NBA

"Zasiahol som loptičku päťkou železom tak, aby letela čo najvyššie. Vo vzduchu nabrala dobrý smer, následne spadla a odrazila sa do jamky. To mi bolo povedané. Ja som ten moment presne nevidel, pretože nie som dostatočne vysoký, aby som videl ponad bunker. Počas prvého kola som však môjmu caddiemu hovoril, že skôr alebo neskôr príde takýto úder," uviedol pre agentúru AP 43-ročný Sabbatini, ktorý je prvým slovenským zástupcom na podujatí tohto rangu.

Po prvom kole 119. ročníka US Open je lídrom priebežného poradia Justin Rose. Angličan predviedol dokonalý výkon. Zahral šesť úderov pod par a vyrovnal rekord tradičného turnaja, o ktorý sa delí s Američanom Tigerom Woodsom. Za Rosom sú však s odstupom jednej rany hneď štyria prenasledovatelia - Američania Rickie Fowler, Xander Schaufelle, Aaron Wise a Juhoafričan Louis Oosthuizen.

V piatok pokračuje US Open druhým kolom, po ktorom nastane cut a do víkendových bojov postúpi len prvá polovica golfistov vo výsledkovej listine. Sabbatini sa objaví na ihrisku už od 15.45 h SELČ.