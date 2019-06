Historický úspech: Toronto Raptors je prvým kanadským víťazom basketbalovej NBA

Basketbalisti Toronta Raptors sa ako prvý kanadský tím v histórii stali víťazmi NBA. Toronto zvíťazilo na palubovke Golden State 114:110 a sériu ovládlo 4:2 na zápasy.

Hráči Golden State Warriors ako obhajcovia trofeje hrali vo finále piaty rok po sebe, nepridali však štvrtý titul z tohto obdobia. Najužitočnejším hráčom finálovej série sa stal Kawhi Leonard z víťazného tímu Toronta. Po Kareemovi Abdulovi-Jabbarovi a LeBronovi Jamesovi sa stal iba tretím hráčom v histórii, ktorému sa to podarilo v drese dvoch rôznych klubov.

V sezóne 2013/2014 sa Leonard tešil nielen z celkového triumfu v NBA, ale aj z trofeje Billa Russella ako hráč San Antonia. Aj tentoraz mu 85-ročný Russell osobne odovzdával víťazný pohár.

"Basketbal je doma už aj v Kanade, kruh sa uzavrel. Prvý zápas NBA v tejto krajine sa odohral v Toronte a Toronto je aj prvým tímom, ktoré získalo trofej," povedal komisár NBA Adam Silver. "Toto je mentálne veľmi silná skupina hráčov, ktorá si zaslúži slastné pocity víťazstva. Prekonali sme všetky náročné chvíle, nezľakli sme sa ničoho, držali sme stále spolu," povedal tréner Toronta Nick Nurse v prvej televíznej reakcii.

Toronto zvládlo proti Golden State reparát za nevydarenú koncovku zápasu číslo 5, keď na domácej palubovke v záverečných dvoch minútach pustilo z rúk vedenie 103:97. Vo víťaznom tíme bodovali len šiesti hráči, ale až štyria si pripísali minimálne 22 bodov. S 26 bodmi odskočili Kyle Lowry a Pascal Siakam, po 22 bodov dosiahli Kawhi Leonard a Fred VanVleet. Domáci Warriors ("Bojovníci") boli opäť hodní svojho mena a bojovali do samého konca, ale zraneniami zdecimovaný káder trénera Steva Kerra v závere tentoraz neodolal vyššej kvalite súpera. Klay Thompson sa blysol 30 bodmi, no práve zranenie tohto strelca zo záveru tretej štvrtiny bolo rozhodujúcim okamihom šiesteho finále aj celej série.

Thompsonovi po faule súperovho hráča Dannyho Greena 2:22 min pred koncom tretej štvrtiny po doskoku zrejme povolili väzy v kolene. S bolestivou grimasou a krívajúc zamieril do šatne. A hoci sa napokon za ovácií publika vrátil na palubovku, už len premenil trestné hody na priebežných 85:80, znova odišiel už za asistencie bariel a tentoraz sa nevrátil. Z obávanej "streleckej" trojice Golden State Kevin Durant (je po operácii achilovky), Thompson, Stephen Curry zostal v hre už len posledný menovaný, hoci práve jemu zápas nevyšiel podľa predstáv.

Napriek tomu sa domáci obdivuhodnou bojovnosťou držali v hre o víťazstvo až do samého konca. Hostia štyri minúty pred záverom štvrtej štvrtiny vyrovnali na 101:101 a vzápätí prvýkrát výraznejšie ušli na 106:101. Keď Curry 18 sekúnd pred koncom znížili na 110:111, Warriors svitla nádej, ktorá sa ešte zvýšila po strate lopty kanadského tímu. Lenže 8 sekúnd pred koncom Curry nepremenil svoj trojkový pokus a záver si už Raptors postrážili. Po chybne vyžiadanom oddychovom čase domácich pečatil víťazstvo hostí z trestných hodov najlepší hráč play-off Leonard. Bol to posledný zápas v tomto ročníku NBA, ale aj v Oracle Arene v Oaklande, ktorá bola vypredaná 343-krát v neprerušenej sérii. Od budúceho ročníka bude domovom Golden State Chase Center v neďalekom San Franciscu.

"Keď som prišiel vlani v lete do Toronta, nevedel som, ako to bude fungovať. Vždy treba nájsť správne porozumenie so spoluhráčmi aj trénerom, ale našli sme spoločnú reč. Dali sme si spoločný cieľ zaútočiť na titul a ten sme aj splnili," uviedol Kawhi Leonard.

Finále - 6. zápas (hralo sa na 4 víťazstvá):

Golden State Warriors -Toronto Raptors 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28) - konečný výsledok série 2:4

Zostavy a body:

Golden State: K. Thompson 30 (4 trojok), Iguodala 22, Stephen Curry 21, Draymond Green 11 (19 doskokov, 13 asistencií), Looney 6 (Cousins 12, Livingston 6, Cook 2, McKinnie 0, Bogut 0, Jerebko 0)

Toronto: Lowry 26 (10 asistencií, 4 trojky), Siakam 26 (10 doskokov), K. Leonard 22, M. Gasol 3, Danny Green 0 (VanVleet 22 /5 trojok/, Ibaka 15, N. Powell 0)

TH: 21/30 - 23/29, fauly: 23 - 23, trojky: 11 - 13, 19 596 divákov