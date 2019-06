Pravda o bratislavskom bare odhalená: Takéto finty používajú striptérky na zákazníkov!

Kauza kontroverzného nočného podniku v centre hlavného mesta na Michalskej ulici nemá konca.

Zatiaľ čo úrady v tejto veci príliš nepokročili, ozývajú sa stále ďalší čitatelia, ktorí majú so striptízovým barom negatívnu skúsenosť. Pre Nový Čas prehovorili dvaja ľudia priamo z prostredia nočného podniku a priblížili praktiky, ktoré tu vládnu.

Celá kauza sa rozbehla po tom, ako Marek Šoun z OZ Boj proti kriminalite poukázal na prípad mladého účtovníka, ktorý v priebehu pár hodín prišiel v nočnom podniku na Michalskej ulici o 82 927 € z firemného účtu. Zdroj z prostredia stripbarov pre Nový Čas povedal, že minutie takejto sumy je prakticky nemožné. „Šampanské tam môže stáť aj 5 000 eur, ale musíte mať k tomu cenník,“ uviedol s tým, že dôležité je mať všetky ceny na nápojovom lístku.

„Tomu účtovníkovi tam nablokovali napríklad obrovské množstvo ruží. V tom bare majú maximálne 20 ruží, takže neexistuje, aby ich kúpil 200, ako mu bolo naúčtované,“ vysvetlil zdroj. Podľa neho 10-minútový tanec striptérok stojí okolo 50 eur. „Na tie sumy, ktoré tam minul, by muselo tancovať veľmi veľa dievčat naraz, je to nereálne,“ doplnil. Zdroj ďalej tvrdí, že transakcie sa v podniku robia špecifickým spôsobom. „Najprv vytiahnu z klienta peniaze a potom tomu prispôsobia kasu,“ upozornil.

Divné praktiky

Mladá žena zareagovala na brigádu promotérky asi pred rokom. „To, že ide o striptízový klub, som zistila až pri podpise zmluvy. Myslela som si, že budem len volať ľudí do podniku, ale musela som ich tam doslova doviesť,“ zdôverila sa dievčina. Jej prvé podozrenie prišlo pri návšteve toalety. „V živote som nevidela toalety v takom stave. Všetko bolo ovracané niečím zeleným, a tak to bolo každý deň,“ dodala s tým, že klientom zrejme niečo miešali do drinkov.

„Nebolo to normálne, zažila som aj to, že dvaja kamaráti odtiaľ vyšli, boli od seba pár metrov a volali si, že sa nevidia. To nebol žart, boli úplne mimo,“ povedala bývalá zamestnankyňa. Práca sa stala jej nočnou morou, musela byť neustále pod kamerami. „Ak sme niekoho neoslovili, vyhrážali sa nám pokutou,“ prezradila s tým, že do práce musela chodiť vyzývavo oblečená a výrazne namaľovaná. Najviac ju však zarazil prístup ku klientom.

„Keď som si dole išla urobiť kávu, musela som prejsť okolo private room. Často som počula, ako klient kričal, že si objednal len jednu a nie dve striptérky. Ale ony povedali, že sú tam a musí to zaplatiť aj so šampanským, ktoré nechcel, za 200 eur,“ opisuje bývalá promotérka. Podľa jej slov drink, za ktorý zákazník zaplatil 5 eur, stál pre striptérku už 150 eur, na čo prišiel až pri platení.

„Robili aj také veci, že namiesto 200 eur zadali 2 000 eur. Keď platba neprešla, išli s klientom hore k bankomatu, a keď peniaze nevybral, bodyguardi ho zbili. Potvrdila, že do podniku raz privolali sanitku a polícia tam bola tiež pomerne často. „Nič sa však nezmenilo, lebo nabehli tam PMJ-čkari v baretkách a veľmi rýchlo aj vybehli,“ povedala mladá žena, ktorá po pár týždňoch z baru odišla. „Vyšetrovanie v uvedenom prípade naďalej pokračuje,“ uviedol bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.