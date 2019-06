Prešovské sídliská sa zmenili na divočinu, mestský úrad sa vyhovára na dažde: Veď v tej tráve sa stratia aj deti!

Žijú ako v džungli. Na prešovských sídliskách narástla burina až do takej výšky, že deti sa v nej môžu aj stratiť. Obyvateľom sa to nepáči. Radnica tvrdí, že sa na tom podpísalo počasie.

Sťažujú sa predovšetkým mamičky, ktoré chodievajú s deťmi na prechádzky. „Už začiatkom mája bola tráva vysoká a teraz sa to rozrástlo. Na niektorých miestach to síce pokosili, ale sú aj také časti sídliska, kam nemôžete takmer ani ísť, lebo zablúdite,“ zhodli sa mamičky Soňa (27) a Juliana (38), ktoré boli na prechádzke so synčekmi Patrikom (2) a Jakubom (2) a dodali: „Keď si človek platí dane, takto to vyzerať nemá. Je to verejná zeleň, hrajú sa tu deti, chodievajú sa sem venčiť psy.“

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Podľa prešovského mestského úradu nedovolili kosbu časté dažde. „Dôvodom bolo predovšetkým počasie, ktoré od začiatku mája bolo prevažne daždivé a nebolo možné kosbu vykonávať,“ uviedla hovorkyňa prešovského mestského úradu Eva Peknušiaková a dodala: „Aktuálne už je ukončená tzv. líniová kosba, teda popri cestách sa odstránila vysoká tráva brániaca vo výhľade na križovatkách ciest.“ Podľa hovorkyne sa kosenie v najbližšom období zintenzívni. „Doteraz sa kosilo 3-krát v roku, v nasledujúcom ročnom zmluvnom období s firmou, ktorá kosenie vykonáva, máme zámer kosiť 4-krát a viac,“ uzavrela Peknušiaková.