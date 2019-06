Toto dokáže len ozajstná ľudská hyena: Róbertov psík umieral v bolestiach po obyčajnom venčení!

Otrava vo fašírke ho stála život! Róbertovi (24) zo Zvolena ani nenapadlo, že obyčajné venčenie jeho domáceho miláčika Maximusa môže mať také fatálne následky.

Počas prechádzky pri priehrade Môťová neďaleko sídliska Sekier niečo v nepozorovanom okamihu zjedol v tráve a zakrátko zostal apatický a nedokázal sa ani postaviť na nohy. Veterinári sa ho týždeň snažili zachrániť, no napriek maximálnemu úsiliu americký staford zahynul.

Róbert chodil so svojím1,5-ročným psíkom pravidelne k zvolenskej priehrade. Tak tomu bolo aj pred vyše týždňom. Lenže Maximus zostal po prechádzke apatický, zožltol, začal slintať, zoslabol, nevládal chodiť a stratil aj chuť do jedla a pitia. „Pri priehrade je vysoká tráva a ak aj pes niečo našiel a zožral, nestačil som to zaregistrovať. Musel som však ísť s ním hneď na druhý deň k veterinárke. Dala mu infúzie a injekcie, no začali mu zlyhávať pečeň a obličky,“ hovorí nešťastný majiteľ staforda s tým, že podľa veterinárky z vyšetrení vyplynula akútna otrava.

Robo navštevoval so svojím domácim miláčikom každý deň veterinárnu kliniku, kde mu podávali infúzie, no jeho stav sa nezlepšoval. Naopak, po týždni sa rapídne zhoršil a psík vracal krv. „Nemohol som sa už pozerať na to, ako sa trápi. Urobili mu ešte raz testy, no zlyhávali mu obličky. Maximusa napokon museli uspať,“ povedal smutne Zvolenčan, ktorý sa po prechádzke vrátil k priehrade a našiel fašírku s otravou. „Nechápem, ako to mohol niekto urobiť. Mal by navštíviť odbornú pomoc a netrápiť zvieratá,“ dodáva Róbert, ktorý už kontaktoval políciu.