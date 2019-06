Thiem sa chce uzmieriť so Serenou: Zaujímavý návrh po incidente s tlačovkou

Rakúsky tenista Dominic Thiem ponúkol Američanke Serene Williamsovej po nedorozumení na grandslamovom turnaji Roland Garros zmiešanú štvorhru.

"Už som na to celé zabudol. Mohli by sme to celé hodiť za hlavu tak, že so Serenou nastúpime v zmiešanej štvorhre vo Wimbledone, alebo New Yorku," cituje slová finalistu Roland Garros agentúra AFP.

Thiem musel po úspešnom súboji o osemfinále uprostred svojho mediálneho termínu uvoľniť miesto Američanke, ktorá skončila v 3. kole na rakete krajanky Sofie Keninovej. Dvadsaťpäťročný hráč sa najprv posadil v menšej miestnosti, no v odpovediach na otázky už nepokračoval. "Už nie som junior," reagoval hráč, ktorý potom evidentne nahnevaný opustil tlačové stredisko.