Našiel recept na vzkriesenie Smeru?! Fico už vie, čím ohúri stratených voličov

Diskusia v Smere-SD sa týka nastavenia programu, tvrdí to predseda strany Robert Fico. Pred vedením Smeru-SD sú podľa neho dve úlohy - aby Smer-SD zostal stabilným prvkom politickej scény a aby volebný výsledok v roku 2020 zodpovedal výsledkom strany v ekonomickej a sociálnej oblasti. Fico o tom hovoril novinárom v utorok.

"Celá diskusia, ktorú dnes vedieme v Smere, je, ako nastaviť program. Potrebujeme viac emócií a príbehov. Verejnosť si už príliš nezakladá na sociálnych programoch, skôr očakáva politické emócie," povedal Fico. Dodal, že sa stretáva so všetkými okresnými predsedami a hovoria o tom, ako nastaviť program. "Chcem, aby Smer bola ľavicová strana, ale tiež aby to bola hodnotovo orientovaná strana. Ale hlavne to musí byť najstabilnejšia strana, to je moja úloha," doplnil Fico.

O diskusiách v Smere-SD sa začalo viac hovoriť po tom, ako niektorí okresní funkcionári strany z Košického kraja prišli so žiadosťou, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzvali podpredsedu Smeru-SD a premiéra Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany.

Sedem krajských predsedov Smeru-SD v reakcii na situáciu vyhlásilo, že strana je jednotná a že budú o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Iniciátori výzvy žiadajú mimoriadny snem. Pellegrini aj ďalší predstavitelia Smeru-SD hovoria o potrebe diskusií. Fico oznámil spustenie vnútrostraníckej diskusie a vyhlásil, že chce do volieb v roku 2020 naďalej viesť stranu.