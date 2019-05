Už stačilo! Vzbura smerákov na východnom Slovensku: Toto si voči Ficovi ešte nikto nedovolil!

Padajúce preferencie a opakované kauzy ľudí zo Smeru-SD vyvolali nespokojnosť medzi členmi strany na východom Slovensku. Niektoré stranícke organizácie poslali predsedníctvu Smeru výzvy, v ktorých žiadajú odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií.

Informuje o tom na svojom spravodajskom webe Denník N s tým, že organizácie tiež požadujú zvolanie mimoriadneho snemu a vyzývajú predsedu vlády Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu.

Výzvu predsedníctvu zaslali listom. TASR to potvrdila jedna z iniciátorov výzvy, dosluhujúca europoslankyňa Monika Smolková. "Výzva išla predsedníctvu. Je to vnútrostranícka záležitosť a očakávame, ako sa k nej vyjadrí vedenie," povedala Smolková. Iniciátori výzvy chcú mimoriadny snem, kde by situáciu riešili. Smolková sa k tomu bližšie nateraz vyjadrovať nechce.

Výzvu poslali v utorok popoludní - dva dni po tom, ako strana prvýkrát od roku 2004 nevyhrala celoštátne voľby a v eurovoľbách ju s viac než štvorpercentným náskokom predbehla koalícia Progresívne Slovensko/Spolu. Ide o prvú širšiu otvorenú vzburu proti vedeniu strany od založenia Smeru na konci roku 1999. Predsedom je od začiatku Robert Fico a jeho najbližším spolupracovníkom je stále Robert Kaliňák, ktorý síce už nie je ministrom vnútra ani poslancom, post podpredsedu Smeru však neopustil.

Smer až doteraz vystupoval a fungoval na verejnosti jednotne, bez vnútorných konfliktov a spory medzi členmi či organizáciami zostávali za dverami. Objavili sa nanajvýš jednotlivé odchody členov. V liste členovia Smeru píšu o úbytku členov, nespokojnosti s klesajúcim počtom voličov strany s tým, že s nimi vedenie nekomunikuje. Nepáči sa im ani to, ako sa vyrovnali s kauzami Smeru, opisujú frustráciu z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj postup polície pod Robertom Kaliňákom. Pod list sa podpísali viacerí členovia aj okresní funkcionári z Košického kraja. Dostalo ho nielen predsedníctvo, ale aj všetky krajské a okresné organizácie.

Straníci teraz vyzývajú Fica a Kaliňáka, aby sami odstúpili aj zo straníckych funkcií. Predsedníctvo zasa, aby čo najskôr zvolalo mimoriadny snem, na ktorom sa budú voliť funkcionári. Píšu aj o tom, že strana sa má ospravedlniť občanom za situáciu v krajine. Členovia z východného Slovenska zároveň vyzývajú Petra Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu strany. Ten sa doteraz tejto téme vyhýbal, s blížiacim sa termínom volieb na jar budúceho roka sa však už téma, kto má stranu viesť do volieb, dlho odkladať nedá.