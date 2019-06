SaS nominovala Galka na podpredsedu NR SR, Fico takmer explodoval: Drsné vyhlásenie!

Predseda Smeru-SD Robert Fico nebude voliť Ľubomíra Galka (SaS) za podpredsedu Národnej rady SR. Mieni sa usilovať o to, aby opozícia prišla s inou nomináciou.

Fico to povedal pred utorkovým stretnutím vedenia strany. Galka navrhuje SaS do funkcie za Luciu Ďuriš Nicholsonovú, ktorá odchádza do Európskeho parlamentu.

"SaS sa musela zblázniť, keď navrhla pána Galka za kandidáta na podpredsedu Národnej rady, pretože to je človek, ktorý porušil všetky demokratické princípy," vyhlásil Fico a poukázal na kauzu odpočúvania novinárov či sekretárky.

Poslanecký klub Smeru-SD k téme Galkovej nominácie nerokoval. "Ale za seba hovorím, že tento človek v živote odo mňa hlas nedostane," uviedol Fico, ktorý sa mieni usilovať o to, aby opozícia navrhla iného kandidáta na tento post. "Rešpektujeme právo opozície na miesto podpredsedu parlamentu, ale určite nie tohto pána," doplnil Fico.