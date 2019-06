Priemerná mzda v 1. štvrťroku dosiahla 1 023 €: Komu rastú platy najrýchlejšie

Hľadáte si prácu, alebo uvažujete o zmene zamestnania? Slovenská ekonomika síce už preraďuje na nižší rýchlostný stupeň, ale platy rastú naprieč celým hospodárstvom a naprieč všetkými regiónmi. V ktorých odvetviach sa mzdy zvyšujú najrýchlejšie a v ktorých len pozvoľna?

Priemerná mzda na Slovensku aj v prvom štvrťroku 2019 prevýšila magickú hranicu tisíc eur. Medziročne vzrástla o 7,1 percenta, čo je najviac od roku 2008. „Nominálne mzdy reflektujú uťahujúci sa trh práce. V prvom kvartáli zrýchlili na nové pokrízové maximum 7,1 percenta, čím prekonali naše očakávania,“ tvrdí analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová.

Najrýchlejšie vzrástli platy v odvetviach verejného sektora a v umení, zábave a rekreácii. „Plošné zvýšenie miezd vo verejnej správe o 10 percent sa prejavilo na dvojcifernej dynamike medziročného rastu v podstate vo všetkých odvetviach ekonomiky s citeľným zastúpením štátu,“ dodáva analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

z odvetví sa mzdy najviac zvýšili vo vzdelávaní, v umení, zábave a rekreácii, vo verejnej správe a obrane a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (vyše 10 %)

najmenej platy vzrástli v odvetviach informácie a komunikácie (+1,1 %) a činnosti v oblasti nehnuteľností (+1,5 %)

Spomalí sa to

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank

- Mzdy by mali relatívne dynamicky rásť aj naďalej. Tempo by sa však malo predsa len spomaľovať - pomalší ekonomický rast by mal čoraz viac okresávať pohyblivú zložku miezd. Na druhej strane, mzdový vývoj bude naďalej podporovať najmä zvyšovanie miezd vo verejnom sektore.

Aké bude minimum?

Zamestnávatelia a odbory majú už iba mesiac na dohodu o výške minimálnej mzdy. Pravda je však taká, že dohoda sa neočakáva, takže štát predloží svoj návrh. Teraz je mzdové minimum 520 € a zo zákona musí vzrásť aspoň na 552,30 €.