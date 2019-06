Základné práva zamestnancov: Kedy si môžete vziať dovolenku?

Zamestnanci, pozor!

Už ste vo firme nahlásili, kedy chcete mať letnú dovolenku? Niektorí sledujú ponuky cestovných kancelárií, iní plánujú rekonštrukciu svojho domova. Mnohí zamestnanci už určite vedia, kedy by sa im to hodilo, len sa ešte nedohodli s kolegami. Ako a kedy si vybrať dovolenku? Viete, na čo všetko máte nárok a čo musíte splniť?

Dovolenka je jedným z hlavným nárokov zamestnanca. Zamestnávateľ vám ju nesmie odoprieť, no musí vám ju schváliť. To v podstate znamená, že sa musíte dohodnúť.„Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca,“ pripomína hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov SR Martina Nemethová.

Zrejme sami najlepšie viete, kedy si môžete dovoliť odísť bez toho, aby ste zamestnávateľovi chýbali. Ideálne je, keď sa zladíte s kolegami. Vyhnete sa tak situácii, keď na dovolenke musíte zdvíhať firemný telefón a riešiť pracovné záležitosti. V mnohých firmách sa totiž stáva, že vedenie nekladie dostatočný dôraz na koordináciu dovoleniek.

Zákonník práce jasne hovorí, že čerpanie dovolenky zamestnávateľ určuje po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek. „Vypracovanie plánu dovoleniek je zákonná povinnosť, takže by to nemala byť iba formalita,“ dodáva Nemethová.

Dĺžka dovolenky

– základná celoročná výmera dovolenky je 4 týždne (20 pracovných dní)

– ak najneskôr tento rok budete mať 33 rokov, patrí vám najmenej 5 týždňov (25 pracovných dní)

– v kolektívnej zmluve sa môže dohodnúť ešte dlhšia výmera

Čo zamestnávateľ musí

– určiť čerpanie dovolenky tak, aby ste ju mohli minúť spravidla vcelku a do konca roka

– umožniť vám vziať si aspoň 4 týždne dovolenky za rok, ak tomu nič nebráni

– dovoliť vám oddychovať najmenej 2 týždne naraz, ak ste sa nedohodli inak

Stiahli vás? Preplatia vám to

Môže vám firma zrušiť naplánovanú dovolenku, alebo dokonca vás z nej stiahnuť? Môže. Zákonník práce síce nehovorí, z akých dôvodov sa to dá, ale predpokladá, že sa to stáva. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi nahradiť náklady, ktoré mu vznikli pre to, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky, alebo ho z nej odvolal.

Dobrá rada

Ak to je možné, vezmite si dovolenku už prvý júlový alebo posledný augustový týždeň. Vďaka sviatku svätého Cyrila a svätého Metoda (5. júl), ktorý pripadne na piatok, ušetríte jeden deň dovolenky. Výročie Slovenského národného povstania (29. august) zasa pripadne na štvrtok.

Môžete využiť poukaz

Od januára firmy s viac ako 50 zamestnancami musia zamestnancom prispievať na rekreáciu. Poukazy na rekreáciu v slovenských hoteloch a penziónoch môžu dosiahnuť výšku 275 eur. Kým hotelieri si ich pochvaľujú, niektoré firmy priznávajú, že pre zvýšenie výdavkov musia zmraziť rast miezd.

Náhrada mzdy

– za vyčerpanú dovolenku dostanete náhradu mzdy vo výške svojho priemerného zárobku

– pri nevyčerpanej dovolenke vám náhrada patrí len v týchto prípadoch:

1. štyri týždne základnej výmery ste neminuli z dôvodu skončenia pracovného pomeru

2. časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne, ste neminuli ani v nasledujúcom roku

Príklad:

Zamestnanec si v júli vezme 10 dní dovolenky.

Koľko eur dostanete Otvoriť galériu Príklad- náhrada za 10 dní dovolenky Zdroj: iStock

Výpočet je ilustratívny. Predpokladáme, že zamestnanec má stále rovnakú mzdu, nemá žiadne odmeny, nepracuje nadčas, v noci, sobotu, nedeľu ani vo sviatok.