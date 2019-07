Detské hviezdy z Oteckov ukázali svojich rodičov: Toto sú naši skutoční oteckovia

Detské hviezdy nášho najobľúbenejšieho seriálu Oteckovia, Tobias Král (8), Laura Gavaldová (9), Izabelka Gavorníková (8) a Maroško Baňas (9) nás pri príležitosti Dňa otcov, ktorý oslavujeme v nedeľu, nechali nahliadnuť do svojho súkromia.

Ukázali nám svojich skutočných ockov a porozprávali, čo s nimi najradšej robia, aj to, v čom sú odlišní, ako tí seriáloví.

Otázky pre deti:

1. Čo mám na svojom ockovi najradšej?

2. Čo spolu radi robíme?

3. Aký je rozdiel medzi mojím a seriálovým ockom?

Otázky pre skutočných otcov:

1. Aké je moje dieťa?

2. Kam spolu najradšej chodíme?

3. Rozdiel medzi mnou a seriálovým otcom.

Laura Gavaldová (9) v seriáli hrá Julku, dcéru Mareka Fašianga (33)

1. Na svojom ockovi mám najradšej, že je na mňa stále dobrý.

2. I keď sa to nezdá, najradšej s ním chodím nakupovať a vždy ho prehovorím, aby mi kúpil nejakú drobnosť. Má so mnou trpezlivosť, keď sme v hračkárstve a ja chodím dookola a niečo hľadám a ani neviem čo.

3. Rozdiel medzi nimi je asi taký, že s mojím tatinom som stále, s hracím len v práci. Ale oboch mám veľmi rada.

Roman Hiža (32) skutočný otec

1. Laura je veľmi dobré dieťa, ale je jasné, že má aj svoje horšie dni, ako každý. Je nesmierne milá a šikovná, ale aj dosť tvrdohlavá a ide si za svojím.

2. Ak nám to čas dovolí a práve nenakrúca, tak spolu chodievame na rôzne výlety a nákupy.

3. Najväčší rozdiel medzi mnou a seriálovým otcom je ten, že ja musím byť často aj prísny. Rovnakí sme asi v tom, že vždy urobíme to, čo jej vidíme na očiach.

Marek Fašiang o Laure:

Je to ešte milšie dieťa ako na obrazovke. Laura je veľká profesionálka, ktorá vie vždy lepšie texty ako ja. Som veľmi rád, že s ňou môžem točiť a nejaký cit k nej naozaj nemusím hrať, lebo ju jednoducho musíte milovať.

Maroško Baňas (9) v seriáli hrá Kubka, syna Filipa Tůmu (41)

1. Na mojom ockovi mám rád, že je vtipný, zábavný, stále má veľa energie a úplne super varí. Výborne hrá na gitare a často si spolu spievame. Pozná veľa vtipov, často sa spolu smejeme.

2. Chodíme spolu na chaty, dovolenky, bicyklujeme sa, prechádzame v lese, navštevujeme akvaparky. Keď má čas, vždy ma zoberie, kam chcem.

3. Najvtipnejší rozdiel je asi v tom, že môj ocko mi nedáva tak často pohlavky. (smiech) Je nižší ako Filip, ale obaja majú spoločné to, že sú vtipní, robia so mnou bláznovstvá a veľa sa smejeme.

Marián Baňas (49) skutočný otec

1. Moje piate a dúfam, že posledné dieťa, je na začínajúceho päťdesiatnika silná káva. Narodil sa v znamení barana a to hovorí samo o sebe. Už od narodenia mal svoju hlavu a nedalo sa s ním pohnúť. Dokonca bezprostredne po pôrode mu išla sestrička odsať noštek hadičkou a on jej tými rozmočenými ručičkami trhal hadičku z ruky. To vraj ešte nezažili. Je neskutočne živý a sebavedomý. Neznášal cumeľ a v kočíku sa vozil iba posediačky, aby mu nič neušlo. Vždy neuveriteľne reagoval na hudbu. Detské a ľudové pesničky u nás frčali od rána do večera. Už od dvoch rokov manželka s ním chodievala na hudobnú a tanečnú. Všade, kde mohol, sa predvádzal. Tým, že som veľmi pracovne vyťažený, väčšinu času trávi s manželkou. Snažil som sa ho vychovávať po sparťansky, aby sa v živote nestratil, lenže niekedy mám dojem, že vychováva on nás. Ona mu zasa vštepuje morálne zásady a v tom tvrdohlavom baranovi vypestovala citlivú dušičku. Keď pozeráme spolu rozprávku alebo nejaký ciťák, všetci traja reveme.

2. Často spolu trávime čas na našej chate na Kubínskej holi. Celá rodina lyžujeme a Maroš aj preteká. Chodievame k moru do Chorvátska karavanom do kempu, lebo si tam všetky deti nájdu svoju zábavu. Vzhľadom na to, že má toho dosť, natáčanie, škola, učenie textov, veľa času trávime cestovaním z Dolného Kubína do Bratislavy. Keď je trochu voľno, snažíme sa s ním dostať do kina a medzi ostatné decká na ihrisko.

3. Seriálový otecko má pizzeriu. Ja mám už 30 rokov reštauráciu v Dolnom Kubíne. Vlado má štyri deti, ja mám päť. V Oteckoch sa im narodilo teraz dievčatko, tak dúfam, že k nám domov už bocian nepríde. (smiech) Vlado veľa vecí zľahčuje a prekrúca ich na srandu. Toto na mňa sedí. Hundroš nie som, ale to si myslí každý chlap. A držgroš? To už vôbec nie. Vlado čumí často pri pive na futbal, to ja zasa v kuse zapínam spektrum a konšpiračky, futbal nemusím. Ale s tým pivom to beriem. Rovnakí sme v tom, že máme radi svoje deti a manželky a rodina je u nás na prvom mieste.

Filip Tůma o Maroškovi:

Kubko je naozaj veľmi citlivý, dobrý a nesmierne nadaný chlapec. Som hrdý, že môžem byť jeho seriálový otec.

Tobias Král (8) v seriáli hrá Maxa, syna Braňa Deáka (36)

1. Veľmi sa teším, keď sa so mnou hrá, pretože chápe moje hry a tiež keď sa spolu bicyklujeme.

2. Najradšej spolu beháme po lese, chodíme skákať na trampolíny do jumping arény a často aj do kina na nejakú dobrú rozprávku.

3. Môj ocko nie je taký sukničkár ako ten seriálový a rozhodne nie je ani taký bohatý. (smiech)

Rasťo Král (49), skutočný otec

1. Tobiasko je naše bystré slniečko. Chápavý a empatický, niekedy až starostlivý. Na svoj vek je dosť zodpovedný a kamarátsky. Minulý týždeň si pozval domov každý deň iného spolužiaka.

2. Môj syn je veľmi zvedavý, takže okrem informácií nachádzame nové cesty v lese. Na hojdačke hádame slová, začínajúce na rôzne písmená. Na trampolíne opakujeme násobilku.

3. Na rozdiel od seriálového otca Alexa nie som módny typ, nepotrpím si na značkové oblečenie a viem uvariť zopár jedál. Odmalička som športový typ, a nie som sukničkár.

Braňo Deák o Tobiasovi:

Tobias je veľmi vnímavý a bystrý chlapec a za tie dva roky, čo spolu točíme, z neho vyrástol veľký chalanisko, ktorý sa už pomaly podľa vzoru svojho seriálového otecka Alexa, začína obzerať za babami. Takto by sa mi to páčilo. (smiech)

Izabelka Gavorníková (8), v seriáli hrá Viki, dcéru Vladimíra Kobielskeho (43)

1. Asi všetko, ale najviac, keď v noci zablúdim k rodičom do postele a namiesto toho, aby ma vyhnali, si ma ocko pritúli.

2. Mám veľmi rada, keď sa so mnou hrá a naháňa ma ako tyranosaurus. A, samozrejme, keď vybehneme niekam do prírody na túru alebo na bicykle.

3. Môj tatinko nie je klamár a dúfam, že by sa s maminkou nikdy nerozviedol. A nie je kutil a nepoužíva často slovo šraubovák. (smiech)

Pavel Gavorník (35), skutočný otec

1. Superlatívy na moje dcérky by nemali konca. Izabelka je mimoriadne šikovné, vyspelé, vnímavé, inteligentné, samostatné a svedomité dieťa, s vyvinutým zmyslom pre iróniu a sarkazmus. Obdivujem na nej profesionalitu, vytrvalosť, disciplínu, zodpovednosť a cieľavedomosť. Účinkovanie v TV bol jej nápad, ako 5-ročná nás skoro rok presviedčala, aby sme ju prihlásili na kasting. Dobre si uvedomuje, že v seriáli hrá postavu s množstvom negatívnych vlastností. Rozlišuje však medzi realitou a fikciou, vníma rôzne, aj negatívne reakcie časti verejnosti, ktorá si ju stotožňuje s postavou a neverí, že tú rozmaznanosť či namyslenosť môže tak dobre zahrať. Izabelka však vie zostať nad vecou. Toto uvedomenie považujem za veľmi dôležité pre jej zdravý rozvoj.

2. Keď máme voľný deň a vonku je pekne, ideme s Izabelkou, manželkou a staršou dcérkou Sofiou na cyklistické potulky po Trnave a okolí. Radi chodievame na pešie túry do prírody, Izabelka zbožňuje Tatry a letná dovolenka je časom, ktorý trávime spoločne len my štyria. Mám rád, keď len tak ležíme doma a pozeráme spolu film alebo rozprávku.

3. Sme si podobní v tom, že rodina je u mňa, rovnako ako u Mareka, na prvom mieste. Aj pre mňa je Izabelka moja najobľúbenejšia princeznička. Sofi, ty si tiež, samozrejme, najobľúbenejšia. (smiech) Tiež sa nechám od Izabelky často spracovať a obmäkčiť. Nemám tak rád šraubovák, nie som zručný domáci kutil. Na druhej strane, myslím, že som omnoho pravdovravnejší. Manželka ma ešte nevyhodila na ulicu, nezaložil som obrúčku, nemusím platiť Izabelke za upratovanie a za nevyzradenie tajomstiev.

Vlado Kobielsky o Izabelke:

Izabelka je nesmierne talentovaná mladá herečka, ktorá je vždy pripravená, naučená a pozitívne naladená. Je až neuveriteľné, ako dokáže spracovať herecké pripomienky, počúva svojich partnerov a keď aj zmením text, vie pohotovo zareagovať.