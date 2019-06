Speváka Bohuša Matuša už nebavilo dlhšie zatĺkať: Prečo som klamal o sexe so 16-ročnou

Vyšiel s pravdou von. Minulý týždeň český herec a spevák Bohuš Matuš (45) porozprával o svojom vzťahu so 16-ročnou Luckou.

Tvrdil, že so školáčkou intímne nežijú, čo odôvodňoval okrem iného tým, že ho pohlavný styk neláka. ,,Ja na to moc nie som, asi to mám po babičke. Tá hovorievala, že to robievajú psy a mačky,“ zastrájal sa muzikálový herec podľa Expres.cz. A povedal tiež, že Luckine panenstvo majú potvrdené písomne od doktora.

Ako teraz vysvitlo, Matuš zavádzal. Na derniére muzikálu Fantóm Opery vyklopil denníku Blesk pravdu o vzťahu s tínedžerkou. ,,Je to moje dievča, nebudem sa za nič hanbiť,povedal najprv zo smiechom.

Lenže potom už vážnym tónom priznal, že ho nebaví zatĺkať. ,,Pýtate sa na rovinu, či s ňou niečo nemám? No, samozrejme, to je snáď jasné," priznal a vysvetlil dôvody svojho klamstva. ,,Bolo mi Lucinky ľúto, aby si ju doberali dievčatá, ktoré sa jej najprv smiali, že je ešte panna, a potom keď som prišiel ja, smiali sa jej zase kvôli tomu. Preto som to tak rôzne maskoval," povedal herec.

Opäť pripomenul iných slávnych kolegov. ,,Waldemar Matuška mal Olinku, keď mala 16 rokov. Dan Hůlka chodil s mladučkou Šárkou Vaňkovou. Neviem, prečo to na mne každému vadí," zamýšľa sa spevák.