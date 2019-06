Odkedy sa do Starej Turej prisťahoval Andrej, počuť iba krik a hádky: Slunce, seno a pár facek v slovenskej réžii

Hádky a bitky na dennom poriadku! Len pred rokom a pol si Andrej (32) kúpil dom so svojou priateľkou. Vtedy však netušil, že jeho život sa zmení na peklo.

Andrejovi susedia však tvrdia, že im nastalo peklo, keď sa Andrej nasťahoval. Prosia o pomoc políciu, mestký úrad, no všetko je márne. Nikto im nevie pomôcť. Rodiny majú strach, aby sa celý prípad neskončil mimoriadne tragicky.

Všetko sa začalo pred rokom. "Prišli sme domov a videli sme, že máme hovná pred vstupom do nášho domu," hnevá sa Andrej, ktorý exprementy pozbieral a vrátil ich susedom. Jaroslav (69) však tvrdí, že to Andrej im dal toto pred dom. "Prečo by sme to my robili, veď to je nezmysel. Následne Andrej prišiel ku mne a hneď mi jednu z otočky vypálil, že som ani nevedel, čí som," hnevá sa dôchodca, ktorému idú slzy do očí a pokračuje.

"Pozrite sa čo tu majú. Kopec paliet, a tehiel naukladaných tak, že ja nemôžem otvoriť dvere na pivnici. Keď im to poviem, tak hneď všetko natáčajú. Chodia s mobilom mi pomaly úplne všade. Prechádzame cez dvor a už nás natáčajú. Stále dookola nám robia peklo zo života. Oblievajú nás blatom, kedykoľvek som vonku, hneď mi vylepia facku, ja ani neviem za čo. Tohto som sa dožil na dôchodku? Veď tu bývame spolu s manželkou 15 rokov a nikdy sme nemali žiadny problém, teraz sa už viac ako rok trápime a prosíme o pomoc kde len môžeme," hovorí užialený dôchodca, ktorý sa už niekoľkokrát aj pre bitku liečil v nemocnici. Utrpel rôzne zranenia, ktoré mu mali susedia spôsobiť úderom do hlavy či stehna.

Voči Andrejovi je však vedené aj trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví, kde Andrejovi práve toto dávajú muži zákona za vinu. Ten sa však bráni a tvrdí, že všetko to na neho a jeho priateľku dôchodcovia vykonštruovali. "Nič z toho nie je pravda. Obaja chodia stále po nás, keď vyjdeme na dvor len číhajú, kedy nás môžu natáčať na telefón. Keď im poviete, aby to nerobili, začnú útočiť. Moju priateľku dokonca tak Jaroslav pohrýzol, že nemohla chodiť do práce. Sme z nich úplne zúfalí. Zobrali sme si hypotéku, aby sme si mohli dom zrekonštruovať, no im všetko vadí. Zo všetkým majú problém a stále sa nám vyhrážajú, " hovorí Andrej.

Jaroslav s manželkou je už tak zúfalý, že sa bojí o svoj život. "Ja si mám teraz starobu uzívať a nie prosiť o normálny život. Ja potrebujem kľud a nie hádky. Všade chodíme a prosíme o pomoc, no márne. Tento dom bol mojej manželky sen a teraz už zvažujeme, že ho po rokoch budeme musieť predať a odísť odtiaľto preč," uzatvára zúfalý dôchodca Jaroslav.