Stredoškoláčku Lenku mali týrať jej najbližší: Kopance a facky na dennom poriadku, sviatky prežila takmer o hlade!

Ako zo strašidelného filmu. Dvojica zo Žiaru nad Hronom čelí obvineniu, že týrali stredoškoláčku Lenku (15). Otčim dieťaťa skončil vo väzbe, matka je stíhaná na slobode.

Podľa polície mali dievčaťu dlhodobo spôsobovať utrpenie, pričom to malo prísť až do takého štádia, že sa Lenka pokúsila o samovraždu. Pár má pritom ešte jedného spoločného syna. Stačila jediná návšteva a matka druháčky začala konať: Zdrvujúci detail na obyčajnej fotke triedy!

Matka Lenky sa k situácii vyjadrila stroho. „Pravda sa ukáže. Nebudem sa k tomu vyjadrovať, prebieha vyšetrovanie. Žiar je malé mesto a najviac tým trpí syn,“ povedala. Podľa banskobystrickej krajskej policajnej hovorkyne Petry Kováčikovej bolo dievča dlhodobo neprimerane zneužívané na domáce práce, ktoré muselo vykonávať v čase, keď majú deti spať.

„Zakazovali jej chodiť von, stretávať sa s kamarátmi, odopierali jej prístup k jedlu, na raňajky si na stole našla maximálne vodu,“ opísala Petra Kováčiková, banskobystrická hovorkyňa s tým, že Lenka jedávala mrazenú pizzu alebo suchý chlieb, na Vianoce mala mrazené rybie prsty s chlebom a jedlo, ktoré mali doma, si zobrať nemohla.

Jeden mesiac bolo dievča za trest v škole bez obedov. „Týranie však malo aj formu fyzického násilia, dievča dostávalo facky a kopance na zemi, pričom ju vulgárne ponižovali. Domov sa jej stal väzením, v ktorom dievčatko zamykali a vzali mu kľúče, aby sa nemohlo dostať von,“ pokračuje Kováčiková. Zároveň dodala, že obaja sú obvinení zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby.

Zvláštne správanie v rodine si všimli aj susedia. „Bolo od nich často počuť krik a plač. Aj sme sa Lenky pýtali, či sa niečo deje, vždy odpovedala, že nič. Aj trikrát za deň umývala schody, vraj za trest. A to aj pred polnocou, pričom na druhý deň išla do školy,“ povedala suseda.

„Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Žiari nad Hronom vzal V. P. do väzby pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby,“ potvrdila hovorkyňa banskobystrických súdov Nina Spurná s tým, že vzatie do väzby zdôvodnil sudca obavou, že podozrivý muž by mohol pôsobiť na svedkov alebo mariť dôkazy. A keďže obvinený nepodal sťažnosť, rozhodnutie je právoplatné.