Muža obvinili z pokusu o vraždu, Ivana mal v Brezne dobiť kovovou tyčou: Pomsta za smrť brata?

Ešte v stredu našla polícia v bývalých kasárňach v Brezne bezvládne telo Milana († 48) a v prípade vypočula troch svedkov.

Brat mŕtveho (51) si mal jedného z nich, Ivana (36), počkať a napadnúť ho. Polícia päťdesiatnika spolu s ďalším mužom obvinila zo závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu a výtržníctva.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ivana (36) mal muž (51) podľa informácií Nového Času zbiť kovovou tyčou. Svedok má po útoku zlomenú lebku a krvácanie do mozgu. „Na základe výzvy na tiesňovú linku 155 sme vyslali záchranárov k mužovi, ktorý bol napadnutý a zbitý. Záchranári ho ošetrili a vo vážnom stave previezli do nemocnice,“ informovala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Policajti následne muža spolu s jeho komplicom, ktorý by mal byť podľa našich informácií tiež príbuzným mŕtveho Milana, zadržali. „Vyšetrovateľ obvinil dvoch podozrivých mužov z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu spolu s prečinom výtržníctva,“ uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Petra Kováčiková.

Polícia už spracovala aj návrh na väzbu, o ktorej bude rozhodovať súd. V prípade smrti Milana bol z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného závažnejším spôsobom konania a surovým spôsobom obvinený Ondrej (34).