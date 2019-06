Lovkyňa zvierat, ktorá zabila vzácnu žirafu, nemá výčitky: Krvipreliatie zakončila odporným gestom

Američanka Tess Thompson Talley, ktorá loví zvieratá, prezradila, že si z kože vzácnej čiernej žirafy nechala vyrobiť puzdro na zbraň a vankúšiky.

Tridsaťosemročná lovkyňa vyvolala svojou fotkou s mŕtvou žirafou pobúrenie. Ľudia jej častokrát písali aj vyhrážky, no Tess je na svoj koníček hrdá, informuje Mirror.

Tvrdí, že žirafu aj zjedla, nechala si z jej kože urobiť puzdro na zbraň a vankúše. O žirafom mäse so smiechom tvrdí, že "bolo výborné". "Som hrdá na to, že som lovkyňa, som hrdá na to, že lovím a som hrdá na to, že som zabila tú žirafu," dodáva. Žirafa bola podľa jej slov už stará, nemohla mať mláďatá a zabila troch mladších samcov.

Po tom, čo sa jej fotky s mŕtvym zvieraťom rozšírili po internete, začalo pre ňu ťažké obdobie. Ľudia jej písali vyhrážky, častovali ju rôznymi nadávkami, chodili k nej do práce, volali jej šéfovi a chceli, aby ju vyhodil.