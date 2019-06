Krehká brunetka sa vyžíva v krvavej zábave: Keď ale uvidíte poslednú fotku, zblednete od hrôzy

Schytala tvrdú kritiku! Mladá Američanka (30) je vášnivou poľovníčkou. To ale zďaleka nie je všetko.

Rebekah Stephens z amerického Ohia sa odmalička venuje poľovaniu. S otcom chodila loviť už do siedmich rokov, sama poľuje od desiatich rokov. Na zabíjanie však nepoužíva klasickú zbraň, ale luk a šípy. Medzi jej úlovky patria jelene, divé morky či zajace.

Svojej vášni sa Rebekah nevzdala ani po narodení dcérky Isabelly. Práve naopak. Svoju dcérku bráva na poľovačky so sebou, hoci má dieťa len deväť mesiacov. Dieťatko poľovačky absolvuje mame na chrbte. „Vyrastala som v malom meste v New Jersey a môj otec ma naučil, ako loviť a rybárčiť už odmalička. Ako som bola staršia, zistila som, že je to spôsob, ako uniknúť svetu a relaxovať. Je tu pokoj a v lese vidím toľko vecí, ktoré iní nevidia. Poskytujem aj jedlo pre seba a pre rodinu. A navyše, peniaze z mojej loveckej licencie idú na ochranu finančných prostriedkov,“ cituje The Sun lovkyňu.

Mladá matka nemá problém s uverejňovaním fotiek svojich trofejí aj na internete. Aj s dcérkou na chrbte. No Rebekah sa stretla s veľkou dávkou kritiky. Ona však tvrdí, že kritici nevedia, aká v skutočnosti je, a preto by ju ani nemali súdiť. „Niektorí ľudia to milujú, iní si ale myslia, že je to príliš extrémne a nebezpečné. Niektorí mi dokonca priali chorobu za to, že dcéru beriem na poľovačku. Snažím sa, aby som si to nepripúšťala, ale niekedy je to ťažké. Online sudcovia ma ale nepoznajú, preto nech ma nesúdia,“ dodáva Rebekah.