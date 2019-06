Stačila jediná návšteva a matka druháčky začala konať: Zdrvujúci detail na obyčajnej fotke triedy!

Ťažko uveriteľné. Dievčatko sedelo v lavici chrbtom k ostatným spolužiakom!

V základnej škole v Brusne vyriešila učiteľka Soňa Donovalová vyrušovanie a nesústredenie druháčky svojráznym spôsobom: otočila školský stôl k stene a tam usadila neposlušné dieťa. Matka sa o tom dozvedela až po 3 týždňoch, keď sa jej dcérka posťažovala. Riaditeľ školy zvolal komisiu, ktorá sa separáciou dievčatka bude zaoberať a vyvodí z toho dôsledky.

Nešťastná matka fotku s lavicou, v ktorej jej dcérka sedávala chrbtom k ostatným deťom a pozerala sa do steny, zverejnila na sociálnej sieti. „Urobila som to po tom, čo riaditeľ školy s tým nič nerobil a to aj napriek tomu, že som za ním bola. Problémy dcérky v škole však už riešim pol roka. Malá sa tam bojí chodiť a preto berie aj lieky,“ uviedla matka druháčky s tým, že o zvláštnych praktikách s lavicou oddelenou od ostatných detí ju učiteľka neinformovala.

Zistila to až od smutnej dcérky a keď to videla v triede na vlastné oči. „Deti sa malej za to smiali. Tri týždne tam musela sedieť. Učiteľka sa k nej viackrát nesprávala pekne,“ hovorí rozhorčená mama, ktorá s dcérkou navštevuje aj psychiatra a psychológa. „Diagnostikovali jej školskú fóbiu a poruchu pozornosti s hyperaktivitou, čo som oznámila aj riaditeľovi,“ doplnila matka.

Vyšetrí to komisia

Podľa učiteľky druháčka neustále vyrušuje, zabáva aj ostatné deti, ktoré sa nemôžu sústrediť. „Zvolila som takú metódu, že keď toto dievčatko pracuje samostatne, aby nerušilo, je otočená a vypracuje pekne danú úlohu. Nikdy tam nie je celé vyučovanie,“ vysvetlila učiteľka Donovalová, ktorá to, že oddelením mohla ponížiť dieťa, rázne odmieta. „V osobitnej lavici sa jej výsledky zlepšili. Už je lavica späť a zasa sa zhoršila,“ potvrdila učiteľka.

Riaditeľ školy Alexander Šabo pedagogičku chváli s tým, že výborne dopadla aj pred školskou inšpekciou. „Oddelená lavica nebola vhodná z hľadiska formy, no efekt sa dostavil. Pani učiteľka to ale mala prediskutovať so mnou a s matkou dieťaťa,“ uzavrel Šabo s tým, že dal vytvoriť komisiu, ktorá separáciu druháčky vyšetrí a urobí závery. Matka plánuje podať na učiteľku sťažnosť a oznámiť to aj inšpekcii školstva.

Somárska lavica patrí do stredoveku

Gabriela Herényiová, detská psychologička:

- Tieto tresty sú pre mňa stredovek. V dnešných školách by sa už vôbec nemali používať. Len to zhorší situáciu, treba hľadať, prečo je dieťa hyperaktívne. To, že dieťa v takomto prípade ani dobre nevidí na tabuľu, iba znásobí to, že sa nebude koncentrovať.