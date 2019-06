Súboj tenisových hviezd o finále Roland Garros: Nadal nepustil Federerovi ani set

Španielsky tenista Rafael Nadal sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom Roland Garros.

Druhý nasadený obhajca titulu zdolal v semifinále turnajovú trojku Švajčiara Rogera Federera 6:3, 6:4, 6:2. Jedenásťnásobný parížsky šampión nastúpi v nedeľňajšom finále proti víťazovi súboja medzi najvyššie nasadeným Srbom Novakom Djokovičom a Rakúšanom Dominicom Thiemom.

Zápas dvoch tenisových velikánov sa hral v náročných podmienkach v silnom vetre. Federer sa hneď v úvodnom geme dostal k brejkbalu.Federer sa snažil hrať aktívne a diktovať tempo, no robil priveľa nevynútených chýb. Podarilo sa mu síce znížiť na 2:3, v dlhom šiestom geme však opäť prišiel o servis a Nadal dotiahol prvý set do úspešného konca. Zakončil ho víťazným forhendom z ťažkej pozície.Za stavu 4:4 viedol Federer pri svojom servise 40:0, no Nadal potom uhral päť fiftínov za sebou, keď pretlačil Federera v dlhých výmenách od základnej čiary. Bol to kľúčový moment celého zápasu. Španiel zisk druhého setu následne spečatil čistou hrou. Na začiatku tretieho setu Nadal odskočil na 5:1 a šancu na postup do 12. finále na parížskej antuke už z rúk nepustil. Nadal upravil vzájomnú bilanciu s Federerom na 24:15, pričom prerušil sériu piatich prehier s veľkým rivalom. Na parížskom centri Philippa Chatriera uspel aj v šiestom vzájomnom zápase so Švajčiarom.muži - dvojhra - semifinále: