Český rocker Pepa Vojtek čelí obvineniam z nevery: Kamarátka prezradila pikantný fakt

Hudobne sa mu darí, v súkromí už menej.

Rocker Pepa Vojtek (53) je momentálne na turné so skupinou Kabát, kde fanúšikom rozdáva radosť. V stredu v Bratislave odpálili skvelú šou a nikto by nepovedal, že frontman kapely čelí vážnym problémom. Ohrozené je jeho tretie manželstvo, s Jovankou Vojtkovou (40) má dvoch synov. Portál Expres.cz totiž priniesol dôkazy, že spevák už tri mesiace pravidelne trávi čas v byte o dve desaťročia mladšej hudobnej manažérky Veroniky Šimůnkovej.

Hoci tvrdí, že stretnutia sú pracovné a s brunetkou pracujú na cédečku, manželke o týchto hudobných aktivitách nič nepovedal ,,Nie som tou manželkou, ktorá trpí svojmu manželovi nevery, radšej by som šla inam. Ak sa to potvrdí, pôjdem preč,“ povedala Vojtekova žena pre Expres.cz. Deväťročné manželstvo Pepu a Jovanky sa, zdá sa, otriasa v základoch. Ružovo situáciu nevidí ani blízka kamarátka manželského páru, ktorá prehovorila pre Extra.cz. Nezabudla pripomenúť, že Jovanka by nemala byť prekvapená, keď kedysi Pepu prebrala najlepšej kamarátke.

,,Pepa je síce trochu divokejší, ale mám ho rada, je dobrý. Nech sa v živote správal akokoľvek, o všetky deti sa vždy postaral. Jovanka je zase úžasná v tom, že s jeho ďalšími deťmi nemá problém. Všetky za nimi do Jevan chodia a starajú sa o ne spolu,“ začala priateľka. ,,Ale keď prebrala manžela svojej najlepšej kamarátke Libuške, tak to už v poriadku veľmi nie je. Keď vie, čoho je schopný, nemala by byť prekvapená tým, ak by sa to náhodou opakovalo,“ povedala pre Extra.cz nekompromisne. ,,Sú chlapi, ktorí sa nikdy nezmenia a nikto ich neprerobí, aj keby sa niekto najviac snažil. Ako som Jovanku spoznala, verím tomu, že teraz bude schopná nekompromisne sa zobrať, zbaliť sebe aj deťom veci a okamžite odísť,“ dodala kamarátka.