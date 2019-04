Mórová reaguje na záhadné sms-ky o vášnivej noci so ženatým Prachařom: Čo bolo medzi mnou a Jakubom!

Manželstvo Jakuba Prachařa (35) s Agátou (33) malo po celú dobu temperamentný taliansky nádych. Tentoraz to však vyzerá na obrovské problémy, keďže Jakub od ženy a dvoch detí odišiel bez slova.

Navyše sa vynorili informácie o jeho údajnej nevere s herečkou Dianou Mórovou (49) počas šou Česko-Slovensko má talent. Aj keď najskôr „Didi“ strčila hlavu do piesku, predsalen sa rozhodla zareagovať a manželom poslala pikantný odkaz priamo od srdca. Celú situáciu dokonca prišla zachraňovať Jakubova svokra Veronika Žilková (57) až z Izraela.

Tentoraz to vyzerá na poriadny „prúser“. „Jakub odišiel minulý týždeň s kamarátmi do Londýna na futbal a od tej doby s manželkou nekomunikuje. Je mu celkom jedno, čo sa doma deje. Nezaujímajú ho ani Kryšpín (7), ani jeho dcéra Mia (1),“ povedal Blesku jeho kamarát. „Jakub je na Agátu strašne nahnevaný a nikto poriadne nevie, prečo. Už to trvá nejakú dobu. Konkrétny dôvod, prečo odišiel, zdá sa, nie je. Najskôr mal toho všetkého dosť,“ dovysvetľoval okolnosti ich rozchodu.

Za zrútenou Agátou medzitým priletela jej matka, herečka Veronika Žilková z Izraela, kde teraz žije a tiež jej brat Cyril z Rakúska. „Rozísť sa na výročie vie len málokto,“ zneli Agátine slová na sociálnej sieti, ktoré neskôr zmazala.

„Zavolajte Kubovi. Ja tu mám na starosti dve deti a musím fungovať ako mama,“ povedala Blesku. Vrásku na čele jej však môžu robiť aj esemesky, v ktorých jej človek tvrdí, že mal mať Jakub pomer s kolegyňou z ČSMT Dianou Mórovou a kvetnato jej opísal priebeh ich milostnej noci v hotelovej izbe.

„Spal v hoteli, kde som pracoval a ráno, keď ho čakalo auto, aby ho zobralo na vlakovú stanicu, stále nechodil. Išiel som hore k izbe klopať, že má auto ready. Počul som tam zvuky, ženské a vieme asi obidvaja z akej činnosti,“ napísal muž Agáte, ktorý dodal: „Najskôr prišiel dole na recepciu Jakub a odišiel. O pár minút na to išla z toho poschodia Diana. Lenže ona izbu v hoteli nemala na svoje meno.“ Táto aférka sa mala stať pred 2 - 3 rokmi, kedy sa tiež pošuškávalo, že sa mali v zákulisí bozkávať.

Bráni sa

O Mórovej ľúbostných vzťahoch sa po rozvode s Jurajom Mokrým v roku 2009 veľa nevie. Ako však priznala samotou netrpí. Rozptýlenie do života jej určite prinieslo aj účinkovanie v ČSMT, kde stretla Prachařa. Romániku sa však bráni. „S Jakubom som nič nemala. To, že si rozumieme v práci, svedčí o tom, že nám to v Talente funguje,“ priznala pre Extra.

„Keď s niekým pracujem a niekto začne uvažovať nad tým, či som s dotyčným nemala románik, vlastne ma to teší. Je fajn, že zo mňa niečo vyžaruje, že mám nejaké fluidum, ale na priamo vám hovorím, že s Jakubom nič nebolo,“ pokračovala Didi, ktorá vychováva syna Quida (13).

O Prachařovcoch si však myslí svoje: „Mali by si to medzi sebou vyriešiť kulantne. Keď niekto niekoho podvádza, urobí to tak, aby sa to tá druhá strana nedozvedela. A deje sa to každému tretiemu, nie? Ale keď sa dvaja majú radi, vždy spolu zostanú. Tretiu osobu v tom proste nie je potrebné hľadať. Vzťah im to nezachráni, ani to neurýchli rozchod. Tentoraz by sa už buď mali dať dokopy, alebo to vyriešiť inak. Problém je u nich dvoch, nie u niekoho iného.“