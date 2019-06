Pristihnutý! Český rocker Pepa Vojtek chodí do bytu mladej brunetky, manželka hovorí o rozvode!

Obrovské problémy frontmana českej skupiny Kabát. Vo vzduchu visí jeho tretí rozvod.

Portál Expres.cz načapal Pepu Vojtka (53) pri návštevách u hudobnej manažérky Veroniky Šimůnkovej. O skoro dvadsať rokov mladšiu brunetku navštevoval počas posledných troch mesiacov takmer každý pondelok, v jej pražskom byte sa zdržal od dvoch do piatich hodín. Spevák je pritom ženatý, s manželkou Jovankou (40) má dve deti. Expres.cz konfrontoval Šimůnkovú aj Vojtka a dostal nervózne reakcie.

Rocker sa snažil návštevy zvaliť na prácu. Veronika je totiž manažérkou speváčky Kamily Nývltovej, s ktorou spolupracuje. ,,Ja s tými dievčatami robím na cédečku. Schádzam sa u Kamily aj Veroniky. Štúdio stojí nejaké peniaze a ja ich nehodlám investovať do toho, aby som tie pecky skladal niekde inde než u nich doma,“ vysvetlil s tým, že nič iné ako hudbu tam nerobia. Sám Vojtek požiadal redaktorov o stretnutie a viackrát zopakoval, že sa bojí rozvodu.

,,Prosím, neničte mi manželstvo. Mám päť detí. Keď to napíšete, rozvedie sa so mnou, hovorila mi to,“ povedal na stretnutí spevák s tým, že žena o schôdzkach u Šimůnkovej nevedela. ,,Nemohol som jej to povedať, pretože je žiarlivá. Mám doma štúdio a nemôžem si tam nikoho brať. Vedela, že pracujem s Kamilou, o jej manažérke nevedela. Ona si myslí, že s každou hneď robím bábätko,“ vysvetľoval rocker. ,,Keby som bol neverný, robím to na turné. Ja za tými dievčatami chodím pracovať,“ stál si za svojím Vojtek.

Ako Expres.cz zistil, Jovanka o jeho pondelkových stretnutiach nemala ani tušenia. ,,Nepoznám Veroniku Šimůnkovú. Neviem, kto to je. Je to vo vašich rukách. Kľudne ho odfoťte,“ povedala redaktorom českého portálu. ,,Nie som tou manželkou, ktorá trpí svojmu manželovi nevery, radšej by som šla inam. Ak sa to potvrdí, pôjdem preč,“ oznámila Jovanka Vojtková, ktorá má s lídrom Kabátu dvoch synov. Nepotvrdila ani slová, že by bola žiarlivá. ,,Skôr som hrdá a neznížila by som sa sa k tomu, že by som ho strážila. Je to jeho voľba. Ak chce problémy a rozbiť rodinu, tak je dospelý. Mal byť múdrejší a nenechať sa načapať,“ dodala.