Mama len na chvíľu odbehla od svojho synčeka: Z pohľadu, ktorý sa jej potom naskytol, mrazí

Americká mamička Tiffany Hebb sa často s hrdosťou chválila, ako jej dvojročný syn Ollie pomáha dávať veci do práčky. Nikdy jej ani len nenapadlo, že práve pri tomto môžu spolu stráviť svoje posledné minúty.

„Ako zvyčajne sme spolu vložili veci do práčky. Potom som odišla o 5 metrov ďalej do obývačky prečítať si článok o tom, aké veľké je momentálne moje bábätko,“ cituje tehotnú mamičku portál kidspot.com.au. „Prebehla som si prvý odsek článku a potom som si uvedomila, že nepočujem žiaden spev ani mrmlanie môjho syna. Keďže máme malý byt, dokázala som ho bez problémov vidieť z každého jedného kúta. Ale tentokrát nie.“ povedala nešťastná žena.

Tiffanino srdce bilo čoraz silnejšie s každou sekundou, počas ktorej sa Ollie neukázal. „Prepadla ma panika. Neustále som prosila Boha o pomoc a kričala som Ollieho meno tak, ako ešte nikdy predtým. Nič, žiadny zvuk, iba panika,“ povedala Tiffany. Po chvíľke si uvedomila, že Ollie musí byť niekde v byte, keďže dvere boli zamknuté a nemal sa ako inak dostať von. V tom momente ju prepadla myšlienka – čo keď sa Olliemu podarilo vliezť do práčky?

Rodičia plakali v televízii, že sa im stratil synček: Príšerný nález v plastovom vreci A presne to sa stalo. „Ani len slovami sa nedá opísať ten horor, strach a bezmocnosť, keď som uvidela jeho maličké telíčko vo vode. Srdce sa mi rozbilo na milión kúskov,“ hovorí Tiffany. Avšak ostala pri zmysloch a uvedomila si, že musí dostať syna z vody von. Rozbehla sa do vedľajších dverí pre suseda, ktorý okamžite zavolal záchranku a pomohol Tiffany vyslobodiť chlapčeka z práčky. Ten však už nebol pri zmysloch.

„Vedela som, že to musím okamžite povedať manželovi, a tak som mu len napísala OLLIE JE MŔTVY. PRÍĎ DOMOV. Táto správa mi zlomila srdce ešte viac,“ priznáva Tiffany.

Chlapčeka okamžite previezli do nemocnice a napojili ho na prístroje. Šokovaným rodičom oznámili, že nie je isté, či sa chlapček preberie. Avšak ani po 24 hodinách nenastalo žiadne zlepšenie. „Boli sme psychicky a emočne vyčerpaní. Bol to najhorší okamih v našich životoch. Chcela som, aby sme už mali za tým, ale rovnako sme vedeli, že ak Ollieho odpoja od prístrojov, budeme sa s ním musieť navždy rozlúčiť – a na to sme neboli pripravení,“ povedala Ollieho mama.

Keď bolo zrejmé, že sa chlapček už nepreberie, lekári ho od prístrojov odpojili. „Ollie bojoval statočne a poslednýkrát mi vydýchol v náručí. V tom momente môj život stratil význam,“ vyjadrila sa zronená matka.

„Takmer 7 rokov mi trvalo, pokiaľ som dokázala zvládať tú bolesť, no nebol deň, kedy by sme na Ollieho nemysleli. Avšak zázraky sa dejú a minulý rok nám Ollie poslal z neba malého synčeka. Prosím vás, vždy zamykajte práčku a nenechajte deti, aby sa s nimi hrali. Nie sú to hračky. Ak si aj myslíte, že vašim deťom u vás nehrozí nebezpečenstvo, skontrolujte to radšej dvakrát. Pevne objímte vaše deti aj za mňa a buďte pozorní,“ odkazuje rodičom Tiffany.