Vojna spevákov je späť, situácia sa vyhrotila! Gott odkazuje Drobnému: Chce sa mi z teba vracať!

Tak to je sila! Ako je známe, český spevák Karel Gott bol rozhádaný s dlhoročným kamarátom Milanom Drobným.

So speváckym kolegom sa rozkmotrili v roku 2016, keď sa Drobný verejne negatívne vyjadroval o maestrovej manželke Ivane. Gott s ním obnovil priateľstvo len nedávno.

Teraz sa spevák snažil vysvetliť, čo situácii predchádzalo, a využil na to rozhovor v špeciálnej knihe Náš Karel, ktorú denník Blesk vydal pri príležitosti slávikových blížiacich sa 80. narodenín. ,,On to celé spôsobil Olda Havránek (dlhoročný vodič Gotta, pozn. Blesku), ktorý za mnou prišiel, že je chorý, vyzerá to s ním zle a prisahal mi, že Ivana Karla mláti a že som jediný, kto s tým môže niečo spraviť. Tak som podľa toho reagoval a strhla sa táto mela,“ vysvetlil Drobný s tým, že dnes si už je istý, že to nebola pravda a Havránek sa mstil Gottovej za to, že ho s manželom vyhodili.

Podľa Drobného sa mal šofér vyjadriť ,ak si Karel myslí, že tých ich "frackov" bude voziť na hodiny, tak to nie´, čo malo Gottovcov vytočiť. Lenže voči jeho verzii sa ohradila Havránkova rodina, podľa ktorej to bolo s ukončením dlhoročného pracovného pomeru úplne inak. A ostro reagoval aj samotný Karel Gott, ktorého slová tlmočila jeho hovorkyňa Aneta Stolzová. Drsné vyjadrenie zaslala ako Drobnému, tak aj do redakcie denníka Blesk.

,,Dobrý deň pán Drobný, Karel Gott vám odkazuje, že je vami úplne zhnusený a chce sa mu z vás vracať. Extrémne ľutuje, že si vás pozval domov, do svojho súkromia. Ste pre neho najväčším sklamaním v živote. Ako si vôbec môžete dovoliť poskytnúť Blesku rozhovor do knihy, kde klamete? Sám veľmi dobre viete, že napríklad informácia, že ,Ivana mláti Karla´, je nehorázne a sprosté klamstvo. Čo mimochodom potvrdila aj Oldova dlhoročná partnerka a sesternica Karla Gotta, Hanka,“ začína sa ostré vyjadrenie.

,,Je úplne nechutné, že si do úst beriete zosnulého Oldu Havránka, ktorý sa už nemôže vašim klamstvám brániť. Prestaňte sa už konečne priživovať a parazitovať na Karlovi Gottovi a ubližovať jeho rodine, najmä Ivane, ktorú ste svojím klamstvom opäť zahanbil. Vy sám najlepšie viete, prečo vám kedysi pán Gott povedal, že si vás nadobro maže z telefónu a že s vami už nechce mať nič spoločné,“ znie ďalšia časť dlhej správy. ,,Vaše neustále vytrubovanie súkromných informácií z rodiny Karla Gotta do bulváru bohužiaľ prinútilo pána Gotta zmeniť jeho pôvodné rozhodnutie pozvať vás na jeho súkromnú oslavu narodenín. Karel vás tam vôbec nechce vidieť,“ odkázala spevákova hovorkyňa Stolzová.

Lenže ani Drobný nemieni ustúpiť. ,,Prisahám na svoje deti, že mi Olda Havránek povedal, že Ivana Karla mláti. Áno, je chudák po smrti, ale to nič nemení na skutočnosti, že to tak bolo,“ napísal Blesku spevák z dovolenky. ,,Keď sa vrátim, poradím sa s právnikom, pretože mám plné zuby obvinení, že sa na Karlovi Gottovi priživujem,“ hnevá sa.