Českého speváka Drobného zburcovali slová Gottovho šoféra: Povedal mi, že manželka Karla mláti!

Ďalšie prekvapivé svedectvo známej osobnosti.

Pri príležitosti blížiacich sa 80. narodenín speváka Karla Gotta vydáva denník Blesk špeciálnu knihu Náš Karel. V nej celebrity odhaľujú spomienky v súvislosti s mnohonásobným slávikom.

Medzi nich patrí aj jeho dlhoročný kamarát spevák Milan Drobný. Je známe, že s Gottom sa v roku 2016 rozhádali a cestu späť k svojmu priateľstvu našli až tento rok. Drobný teraz odhalil, čo bolo na počiatku celého konfliktu, respektíve kto. ,,On to celé spôsobil Olda Havránek (dlhoročný vodič Gotta, pozn. Blesku), ktorý za mnou prišiel, že je chorý, vyzerá to s ním zle a prisahal mi, že Ivana Karla mláti a že som jediný, kto s tým môže niečo spraviť. Tak som podľa toho reagoval a strhla sa táto mela,“ vysvetlil spevák, ktorý v tom čase vypustil nejednu tvrdú vetu o Gottovej manželke.

Lenže po rokoch si je istý, že Havránek si všetko vymyslel a chcel sa Ivane mstiť. ,,On jej Olda nemohol zabudnúť, že ho vyhodila. Bola to od neho pomsta. Karel mi vysvetlil, ako to bolo. Stalo sa totiž, že Karel s Ivanou počuli, ako Olda hovorí gazdinej, že ,ak si Karel myslí, tých ich "frackov" bude voziť na hodiny, tak to nie´. Tak Karel vyletel a povedal mu, že teda nebude voziť niekoho. A tým to skončilo,“ povedal Drobný, ktorý je rád, že s Gottom sú opäť priateľmi.