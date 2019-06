Toto je centrum zločinu v Bratislave: Obchodná ulica má svoj krvavý rukopis

Bývalú ulicu vinohradníkov a centrum nákupov kruto poznačila doba. Obchodná ulica v Bratislave sa čoraz viac dostáva do povedomia ako miesto, kde sa kradne, lúpi a vraždí.

V priebehu niekoľkých rokov tu došlo na takmer identických miestach k brutálnym útokom, ktoré sa skončili smrťou.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kritický bol aj uplynulý víkend s dvomi krvavými násilnosťami, počas ktorých zasahovala polícia. Neslávne známa ulica je rajom pre mládež, ktorá tu holduje nočnému životu. Vyzerá to tak, že riešenie bezpečnosti tepny mesta, ktorú pri nástupe do funkcie sľuboval primátor Bratislavy Matúš Vallo, uviazla na mŕtvom bode. Budú sa kompetentní násilnostiam iba donekonečna prizerať, alebo konečne prídu s riešeniami, ktoré zabránia krvilačnému besneniu v centre?!

Surová vražda dôchodkyne († 67)

4. marec 1992

Najmasovejší slovenský vrah Ondrej Rigo v byte na Obchodnej ulici dobil lešenárskou trubkou na smrť Matildu U. († 67). Vraždil v Nemecku, Holandsku a na Slovensku. O život pripravil až 8 žien a chlapca († 14). Za mrežami je už 27 rokov. Pri vyšetrovaní vyšlo najavo, že si obete vytypoval počas prechádzok po Bratislave. Zatknúť ho prišli do hotela Carlton, kde pracoval ako šatniar. Doživotný trest si odpykáva v ilavskej väznici.

Zastrelenie majiteľa zlatníctva († 66)

14. január 2014 Otvoriť galériu 14. január 2014: Zastrelenie majiteľa zlatníctva († 66) Zdroj: anc

K incidentu na Obchodnej ulici došlo v zimný večer približne o 17.00 hod. Ján Kalný (57) pod vplyvom alkoholu prepadol zlatníctvo, pričom strieľal zo samopalu vz. 61 Škorpión s tlmičom. Pri útoku postrelil majiteľa arménskeho pôvodu Tagvara Spartakiana († 66), ktorý utrpel poranenie ruky, v dôsledku čoho vykrvácal. Jeho manželku Rozaliu postrelil do bedier a do ucha. Kalný bol už v minulosti právoplatne odsúdený v rokoch 1994 a 2004. Teraz si odpykáva si 19-ročný trest.

Simona († 25) bola zaživa upálená

November 2014 Otvoriť galériu November 2014: Simona († 25) bola zaživa upálená Zdroj: tasr

Holanďan Gerrit Jan Kramer (38) sa so Slovenkou Simonou zoznámil na výletnej lodi v Nemecku, ona tam pracovala ako vedúca baru a Gerrit bol kapitán. Svedkovia potvrdili, že párik v osudnú noc videli v bare, kde sa Simona chcela s Gerritom rozísť, čo on nedokázal prijať. Pod vplyvom alkoholu ju v byte na Obchodnej udieral do hlavy a neskôr ju zapálil. Simona utrpela rozsiahle popáleniny na viacerých častiach tela a zraneniam namieste podľahla. Holanďana súd odsúdil na 22 rokov.

Henry († 36) dobitý na smrť

26. máj 2018 Otvoriť galériu 26. máj 2018: Henry († 36) dobitý na smrť Zdroj: anc

Brutálny útok Juraja Hossua (28) na Filipínca Henryho Acordu († 36) otriasol verejnosťou v máji 2018. Po tom, ako sa útly Henry zastal v skorých ranných hodinách dvoch dievčat, ho už odsúdený muž surovo kopol do hlavy. Následne ho opakovane kopal, keď už ležal na zemi. Henry upadol do bezvedomia, dostal krvácaniu do mozgu a po niekoľkých dňoch na následky zranení zomrel. Hossu sa ku spáchaniu skutku priznal a súd mu vymeral 6-ročný trest, ktorý si odpykáva vo väzení v Opatovciach s minimálnym stupňom stráženia. Generálna prokuratúra sa proti trestu odvolala.

Nožom chcel pozabíjať okoloidúcich

31. máj 2019 Otvoriť galériu 31. máj 2019: Nožom chcel pozabíjať okoloidúcich Zdroj: anc

Krvavé jatky sa na Obchodnej ulici odohrali uplynulý piatok. Podľa polície Martin H., ktorý má evidovaný daňový nedoplatok vyše 4 800 €, mal nožom napadnúť zamestnanca bezpečnostnej služby Finančnej správy a ozbrojený sa pohyboval po centre Bratislavy. Okoloidúcim sa vyhrážal a oháňal sa nožom. Policajti použili služobnú zbraň, aby útočníka spacifikovali. Ten sa následne sám bodol do brucha. Pri zákroku bolo postrelené aj dievča (14).

Nepočujúceho kopol do hlavy

1. jún 2019 Otvoriť galériu 1. jún 2019: Nepočujúceho kopol do hlavy Zdroj: anc

Približne o siedmej ráno na Hurbanovom námestí podľa polície napadol muž (28) nepočujúceho mladíka (22). Kopnutím do hlavy utrpel nepočujúci krvácanie do mozgu v spojení s opuchom. Podľa hovorkyne záchranárov Aleny Krčovej bol mladík na mieste ošetrený a s úrazom hlavy prevezený do jednej z bratislavských nemocníc.