Svetové médiá reagujú na finále Ligy majstrov: Nudná červená noc v Madride

Ohlasy svetových médií na triumf FC Liverpool 2:0 nad Tottenhamom Hotspur v sobotu vo finále Ligy majstrov 2018/2019 v Madride:

BBC: "Liverpool nechal zabudnúť na sklamanie z minuloročnej finálovej prehry v Lige majstrov a po víťazstve nad Tottenhamom v Madride získal trofej pre európskeho šampióna už po šiesty raz. Mohamed Salah, ktorý pred rokom nešťastne skončil vo finále zranený, nasmeroval Liverpool gólom zo spornej penalty už v 2. minúte za ruku Sissoka. V čisto anglickom finále, ktoré sa len máličko priblížilo semifinálovým trhákom, mali Spurs svoje šance pri pokusoch Sona, Mouru aj Eriksena, ale brankár Becker Liverpool zachránil. V závere prvú trofej pre Jürgena Kloppa ako trénera Liverpoolu zariadil strelou Divock Origi."

The Times: "Liverpool je kráľom Európy po finálovej výhre nad Tottenhamom. Fanúšikovia "The Reds" zafarbili mesto na červeno. Hoci sa na začiatku mohli cítiť ako porazení, keďže sa osobne nedostali na finále do Madridu, na konci už mohli búrlivo oslavovať šiesty európsky titul pre klub."



The Telegraph: "Na drese Liverpoolu pribudla šiesta prišitá hviezdička. Tento klub dokázal víťaziť za najvyššiu cenu vo všetkých érach. Jürgen Klopp sa dostal medzi legendy Anfieldu. Hoci toto finále k tým najpamätnejším patriť nebude."

The Sun: "Salah a Origi vystrieľali Liverpoolu šiestu európsku trofej potom, ako pred rokom dostal LFC vo finále srdcový infarkt. Triumf Kloppovcov 2:0 nad Tottenhamom v čisto anglickom finále po 11 rokoch si pozrelo v priamom prenose 400 miliónov divákov."



Marca: "Liverpool je kráľom Európy. Už šiestykrát. Nedovolil Tottenhamu dostať sa do rytmu a dal dva góly vďaka Salahovi a Origimu."



L'Equipe: "Červení to mali pod kontrolou, až na úplný záver. Po góle Salaha zápas kontrolovali a napokon triumf spečatil Origi."

"Rozhodnutie netrvalo ani minútu. V Madride to bola červená noc. Štrnásť rokov po zázraku proti AC Miláno priniesol Klopp do Liverpoolu opäť európsky titul. Chceme Kloppa späť do Nemecka, možno aj ako trénera reprezentácie."" Tottenham - Liverpool 0:2, po roku to vyšlo, nudné finále rozhodol Salah. Tretí pokus úspešný, finálový smoliar Klopp zlomil v Lige majstrov prekliatie."