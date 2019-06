Šéf schladil všetkých fanúšikov Sagana: Na žltý dres z Tour de France zabudnite!

Povedal, čo si naozaj myslí. V súvislosti so slovenským cyklistom Petrom Saganom (29) sa neustále objavujú nové špekulácie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Či už o jeho súkromí alebo profesionálnom živote. Najnovšie sa v posledných týždňoch špekulovalo o jeho prípadnom útoku na žltý dres z Tour de France.

Prezident SZC Peter Privara (59) má o podobných konšpiráciách svoj názor. „Osobne si myslím, že to nie je reálne. Peťo je klasikár. Na celkové víťazstvo by musel obetovať možno 3-4 sezóny, aby sa na to dokázal pripraviť. A aj potom by bol výsledok neistý. On má pred sebou iné obrovské výzvy. Napríklad Miláno - San Remo, siedmy zelený dres, možno nejaké víťazstvá na Gire. Žltý dres z Tour nie je reálny,“ povedal pre Nový Čas Privara.

Napriek tomu, že sentiment fanúšikov je taký, že sa Saganovi príliš nedarí, Privara to tragicky neberie. „Všetci si určite dobre spomíname na rok, keď bol Peter päťkrát druhý na Tour de France. Tiež sa potom všetci pýtali, že čo je so Saganom. Rok nato však boli opäť etapové víťazstvá či triumfy na klasikách. Peter je silný fyzicky i mentálne, určite to zvládne. Ja osobne si myslím, že budeme mať tento rok nového rekordéra v počte zelených dresov na Tour,“ dodal Privara, ktorý si je vedomý toho, že mladí jazdci začínajú na Tour pomaly vystrkovať rožky.

„Áno, ten prvý týždeň je to naozaj tak. Peťo je však výnimočný v tom, že kým ostatní začnú po tých úvodných dňoch trochu odpadávať, on naopak pritvrdí a upevní si svoju pozíciu,“ uzavrel Privara.