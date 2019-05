Spoločný šampionát Slovákov a Čechov v Trnave: Uvidia diváci aj Peťa Sagana?

Spoločné majstrovstvá Slovenska a Českej republiky v cestnej cyklistike odštartujú vo štvrtok 27. júna časovkou jednotlivcov vo všetkých kategóriách.

Tohtoročný šampionát sa bude konať v Trnave, preteky vyvrcholia v nedeľu bojmi o tituly v kategórii Elite.

Šampionát odštartujú preteky proti chronometru, situované sú od lokality k výrobným podnikom v okolí Samsungu Voderady. Na pretekárov čaká rovinatá, no technicky náročná trať. Muži, ženy a juniori absolvujú osem otočiek a desať kruhových objazdov, pretekári v kategórii Elite a U23 dvojnásobok. Základná dĺžka trate je 20,5 km, jazdci Elite a U23 idú trasu dvakrát.

Po dni voľna pokračuje šampionát pretekmi s hromadným štartom. Trať je sformovaná do dvoch základných okruhov. Vonkajší povedie smerom k "brtkom" Malých Karpát a pretekári ho pôjdu celkovo dvakrát. Pre cyklistov nie je neznámy, išiel sa už v minulosti počas pretekov Okolo Slovenska 2017, zároveň je jednou z tratí niekoľko dekád fungujúcej Trnavskej cyklistickej ligy. Ponúka niekoľko krátkych a prudších výšľapov a dlhšie stúpanie z Dechtíc k odbočke na Katarínku. Po návrate do Trnavy bude nasledovať niekoľko malých 18-kilometrových okruhov, tie sa pôjdu v protismere.

"Snažíme sa spoločne s Čechmi toto podujatie organizovať kvôli atraktivite, ale aj kvalite. Plusom je aj lepšia návšteva. Málokedy sa stáva, že sa mestá a župy stavajú pozitívne k takýmto akciám, preto ďakujem primátorovi a županovi Trnavy. Priazeň cyklistiky v tomto kraji je obrovská. Trnava bola správna voľba," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii Peter Privara, prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

Najväčšiu pozornosť už tradične priťahujú preteky Elite. Čaká na nich deväť mestských okruhov, celkovo si však prítomní diváci budú môcť tento pohľad vychutnať až osemnásťkrát, keďže jazdci sa budú otáčať na Hlbokej ulici. Trnava sa môže tešiť na viaceré hviezdy, vrátane Petra Sagana. "Tým, že príde Peter Sagan, dostane toto podujatie skvelý náboj. Je to jeden z najlepších športovcov planéty, vie sa podeliť o úspech, jednoducho je to šoumen. To je hlavný motor pretekov. Ale štartová listina sa nám ešte len začína tvoriť. Máme však prísľub viacerých hviezd, príde aj Čech Zdeněk Štybar. Triumf doprajem Petrovi Saganovi, lebo je to krásny pohľad pre každého Slováka," dodal Stanislav Holec, generálny riaditeľ pretekov.

Hlavné fanúšikovské zázemie víkendovej časti pretekov bude situované do zóny pod hradbami na Hlbokej ulici. Fanúšikovia si budú môcť preteky vychutnávať prostredníctvom viacerých obrazoviek, k dispozícii budú bufety a sprievodný program. Fanúšikovia však budú môcť sledovať preteky aj na trávnatej ploche z druhej strany ulice. Záštitu nad majstrovstvami prevzali primátor mesta Trnava Peter Bročka a Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja.