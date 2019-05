Kiska poslednýkrát volil v pozícii prezidenta: Nesmieme si nechať našu Európu ukradnúť

Prezident SR Andrej Kiska volil v sobotu posledný raz v pozícii hlavy štátu, svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) vhodil do volebnej schránky tradične doma, v Poprade.

V rozhovore s novinármi vyzval ľudí na účasť na voľbách a pripomenul, že ide o veľa. "Nemali by sme dovoliť, aby nás reprezentovali ľudia, s ktorými nezdieľame rovnaké hodnoty, možno aj extrémisti," zdôvodnil Kiska. Upozornil, že Európska únia v súčasnosti čelí viacerým výzvam - prvýkrát v histórii je tu krajina, ktorá chce odísť z Únie, sú názory o viacrýchlostnej Európe, veľa sa diskutuje o zásahoch EÚ do politiky jednotlivých štátov. Je podľa neho dôležité, aby v tomto ťažkom období mali slovenskí zástupcovia v EP silný mandát a "bolo počuť hlas silného a sebavedomého Slovenska, v silnej a sebavedomej Európe," dodal prezident.Pripomenul tiež, že podľa prieskumov väčšina ľudí na Slovensku chce byť v EÚ a vidí pozitíva tohto projektu. Práve títo ľudia by v sobotu podľa Kisku nemali ostať doma.upozornil prezident. Je presvedčený, že mať rád svoje mesto či svoju krajinu, nie je v protiklade s tým, že človek je presvedčeným Európanom.

"Vždy pri voľbách vidíme množstvo nových ľudí, nové strany, som presvedčený, že by sme sa mali pri každých voľbách pozerať hlavne na príbehy týchto kandidátov aj na tých nových, ktorí do politiky vstúpili. Nevoliť podľa sľubov, ale podľa toho, čo dokázali pre krajinu, pre región, pre mesto. To je dôležitý signál.

V sobotu šiel voliť o čosi skôr, ako pôvodne avizoval. Zdôvodnil to slnečným dňom, ktorý chce stráviť s rodinou. "Chystám sa navariť dobrý obed a plánujeme ísť so synom do zoologickej záhrady," prezradil.