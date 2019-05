Puškárová, Vinczeová a ďalšie osobnosti využijú právo rozhodnúť: Prečo sú eurovoľby dôležité!

Čakajú nás štvrté eurovoľby v histórii! Slováci si v sobotu až do 22. hodiny vyberajú štrnástku nových europoslancov, ktorí nás budú nasledujúcich päť rokov zastupovať v Bruseli a Štrasburgu.

Zabúdajú na výhody

Rudolf Schuster (85), exprezident

My, čo sme bojovali o to, aby sme sa stali členmi EÚ, by sme boli neviem čo dali, aby sme sa tam dostali. Teraz, keď už dostávame plody nášho vstupu, tak je už mnoho kritikov a zabúdajú na to, že keby sme tam neboli, kde by bolo teraz Slovensko. Treba si uvedomiť, že budúcnosť Slovenska je v EÚ.

Základ demokracie

Myslím, že niektorí ľudia by ani nemuseli ísť voliť, ale obávam sa, že práve tí pôjdu. Ale demokracia je založená na tom, že ľudia sa rozhodujú. A keď nerozhodujú, potom to už nie je celkom demokracia. Keď rozhodne 10 percent ľudí, tá legitimita je oslabená.

Zastavme nenávisť

Zlatica Švajdová Puškárová (41), moderátorka

Ak ľudia so srdcom pre Európu pôjdu voliť, nedostanú sa tam politici, ktorí šíria extrémizmus a nenávisť. Európske spoločenstvo vzniklo ako myšlienka jednoty a bolo by smutné, keby naša generácia na to zabudla.

Je to samozrejmé

Chcem voliť a chcem využiť svoje volebné právo. Sme súčasťou Európskej únie, a keď nám záleží na niektorých veciach, tak je to veľmi dôležité ísť voliť, využiť to právo voliť, lebo nie je to samozrejmosť. A je dôležité si vybrať ľudí, ktorí nás budú zastupovať, aby sme neskôr neboli prekvapení.

Náš hlas je počuť

Áno, voliť pôjdem. Otázka ani tak neznie, prečo ísť voliť, skôr prečo neísť, keď máme tú možnosť. Vraj sme povestní najnižšou účasťou v eurovoľbách. Mne by sa páčilo byť jedným z najmenších národov v Európe, ktorého hlas bude najviac v eurovoľbách počuť.

Sme Európania

Pôjdem voliť, pretože okrem našej vlasti je naším domovom aj Európska únia. Sme aj Európania.

Chcem múdrych ľudí

Chcem prispieť k tomu, aby Slovensko v europarlamente zastupovali múdri ľudia.

Záleží mi na EÚ

Lebo mi záleží na Európskej únii.