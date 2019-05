Viacero mladých ľudí si uvedomuje dôležitosť volieb: Ide o našu budúcnosť

Viacero mladých ľudí, ktorí v roku 2014 ešte nemohli voliť slovenských zástupcov do Európskeho parlamentu (EP) pre to, že neboli ešte plnoletí, sa pre TASR zhodlo, že v sobotu svoje právo využijú.

Tvrdia, že ľudia by k volebným urnám mali pristúpiť a to, kto nás bude zastupovať v EÚ, by nemalo byť ľahostajné nikomu.

V eurovoľbách môže prvýkrát voliť približne 280.000 voličov, pre ktorých to ale nie sú úplne prvé voľby, keďže už mohli hlasovať v iných. Približne pre 7500 ľudí to budú vôbec prvé voľby, v ktorých môžu odovzdať svoj hlas. "Inak povedané, sú to tí, ktorí mali 18. narodeniny v apríli alebo v máji," uviedla pre TASR hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová.

" povedal 19-ročný maturant Ján Vojtaššák zo Spišskej Belej. Podľa neho je dôležité, aby mladí ľudia išli voliť. Zároveň pripomenul, že v posledných voľbách do EP bolo voliť len šesť percent prvovoličov, čo označil za "alarmujúce číslo". Podľa neho by sa práve mladí ľudia mali podieľať na chode štátu. "Dúfam, že sa toto číslo v nasledujúcich voľbách výrazne zlepší," povedal Vojtaššák.

Svoj hlas chce vyjadriť aj 19-ročný Kristián z okresu Bardejov. Priznal, že v posledných týždňoch ho zaujímalo učenie, keďže tento týždeň maturoval, preto nemá prehľad, kto kandiduje. Naopak, 21-ročná Jana z Banskej Bystrice povedala, že voliť nepôjde, pretože ju tento typ volieb nezaujíma. Aj 20-ročný Marek z Bratislavy tvrdí, že v sobotu voliť nebude, pretože podľa neho slovenskí zástupcovia v EP nič nerobia. Dôležitosť eurovolieb si uvedomuje aj 18-ročná Petra zo Žiliny, podľa ktorej je "dôležité, aby ľudia prišli voliť". Zároveň verí, že účasť na tomto druhu volieb bude vyššia ako naposledy.

Podľa 20-ročnej študentky marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského v Bratislave Dominiky Pacigovej by mali voľby do EP zaujímať každého mladého človeka.Ak si to však povedia aj ďalší, voľby vyhrajú tí, ktorých v parlamente nechceme," uviedla študentka zo Svitu. Podľa nej je aktívna účasť a zapájanie sa do veci verejných omnoho prospešnejšia ako neustále sťažovanie sa, ako nič nefunguje.