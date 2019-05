Fotka, ktorú by si mal pozrieť každý Slovák: Ak už nič iné, toto vás prinúti ísť voliť!

Do redakcie sa nám ozval čitateľ Pavol, ktorý v lietadle odfotil fotku, ktorá vás naštartuje aspoň pouvažovať nad tým, že by ste v sobotu zašli k urnám.

Fotografiu zhotovil Pavol v piatok ráno v lietadle z Bruselu do Bratislavy. Všetci cestujúci so zdvihnutými rukami sú Slováci, ktorí sa vracajú domov, aby mohli ísť voliť do Európskeho parlamentu. Fotka by mohla naštartovať všetkých, ktorí sú síce doma, no je im zaťažko postaviť sa k urne a vyjadriť svoj názor.

"Slováci ako jedni z mála Európanov nemajú možnosť voliť slovenských europoslancov zo zahraničia," píše čitateľ Pavol. V piatok ráno bol však medzi cestujúcimi z Bruselu, pretože sa rozhodol, že vo voľbách nenechá svoj hlas prepadnúť.