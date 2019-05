Pollák lídrom kandidátky OĽaNO pred eurovoľbami: Prečo Matovič odstúpil práve v môj prospech

Už v sobotu si aj na Slovensku zvolíme nových europoslancov. Voľby, ktoré pred piatimi rokmi veľká väčšina Slovákov ignorovala, však tentoraz ukazujú, že budú rozhodujúce pre budúce smerovanie Európskej únie.

Nový Čas sa rozprával s ôsmimi zástupcami politických strán, ktoré majú najväčšie šance poslať svojich kandidátov do Bruselu. Svoje plány opisuje aj zástupca OĽaNO Peter Pollák (46). Ako vidí možnosti, ktoré únia ponúka Slovákom a kde treba pridať?

Aké nálady cítite pred eurovoľbami medzi ľuďmi?



- Bohužiaľ, mnohí ľudia neprídu voliť, aj keď verím, že tá účasť bude vyššia ako pred piatimi rokmi. Celá kampaň sa akoby vedie v prospech fašistov alebo v neprospech fašistov. Hlavnou témou celej kampane je práve fašizmus a je mi to trochu ľúto.

Ako presviedčate ľudí, aby prišli k voľbám?



- Osobnými stretnutiami. Navštívili sme obrovské množstvo lokalít, kde diskutujeme priamo s ľuďmi. Máme veľmi kvalitne prepracovaný program, k čomu nám ľudia dávajú aj pozitívnu väzbu.



O čo ide vo vašom programe?



- OĽaNO je proeurópskou stranou, ktorá však zároveň jedným dychom hovorí, že nie je dokonalá a dá sa na nej čo opravovať. EÚ nemá alternatívu v Európe, ale európsky dom treba opraviť.



Známy ste v domácej politike, prečo teda chcete odísť do Bruselu?



- Po marci 2016 som sa rozhodol bojovať diskusiami s mladými ľuďmi proti extrémizmu a absolvoval som ich za posledné roky asi 300. Na nich som zistil, že extrémizmus má u mladých ľudí narastajúcu popularitu. Chcel som aj osobne, aj svojim príbehom ukázať, že extrémizmus môžeme poraziť tým, že nebudeme ticho a slušní ľudia sa budú ozývať a pôjdu do politiky.

Vyzerá to tak, že v europarlamente budú aj kotlebovci. Ako si s nimi viete predstaviť spoluprácu?



- Nijako. Populizmus a extrémizmus je problém mnohých krajín a Európa sa tak ocitá v krízovej situácii, v ktorej sa možno v histórii ešte neocitla. Takýto politici sa snažia dostať do europarlamentu, vytvoriť tam silnú frakciu a následne rozložiť EÚ. Pevne verím, že tých, ktorí budú na strane Európy bude oveľa viac. Ľudia, ktorí na Slovensku robili veľkú kampaň o vystúpení z EÚ a dnes do nej kandidujú, tak pre mňa je to veľmi zvláštne.



Akým štýlom chcete zreformovať EÚ?



- Mala by viac pomáhať ľuďom, ktorí žijú v chudobných regiónoch. Na Slovensku sú diametrálne odlišné pomery v Bratislave a na južnom Slovensku. Som presvedčený o tom, že európski politici majú urobiť všetko preto, aby sa regionálne rozdiely medzi chudobnými a bohatými regiónmi dostali na rovnakú úroveň, lebo dôsledkom neriešenia tohto problému je extrémizmus.



Ste za väčšiu federalizáciu EÚ? V ktorých oblastiach?



- Nemôžeme vyvolať strach medzi Európanmi. Mnohí politici zneužívali strach na to, aby si získali priazeň voličov. Nie sme zástancami posilňovania právomocí EÚ, ale dobrovoľne sme do tejto skupiny vstúpili. EÚ je zárukou stability, prosperity, ale aj mieru. Nestrašme ľudí vyššími kompetenciami, ktoré by EÚ mohla mať v budúcnosti, pretože mnohí zodpovední politici sa budú snažiť uchrániť dostatok kompetencii pre svoje krajiny. V každej jednej krajine politikom záleží na tom, aby sa tí ľudia cítili byť Európanmi, ale aj národovcami.



Malo by Slovensko prijímať viac utečencov?



- Je dôležité, aby sa nezvyšoval strach ľudí a zbytočne vyvolával strach proti migrantom. Európa musí mať silné hranice, aby sme mali prehľad o tom, kto sa v našej krajine pohybuje. Nemôžu sa nám po Európe pohybovať ľudia, ktorí nemajú doklady. Európa však musí byť solidárdna. Môže to byť v tomto prípade tak, že musíme nájsť formy pomoci krajinám v Afrike, aby ľudia nemali dôvod pre ekonomickú migráciu.



Považujete myšlienku spoločnej európskej armády za dobrý nápad?



- Európa ako celok nie je schopná v prípade útoku brániť sa bez USA. Európa je závislá na tom, ako sa americký prezident vyspí. Európa musí byť dostatočne obranyschopná. Dnes je najväčšou hrozbou kybernetický útok. Pri tejto hrozbe musia krajiny NATO vyčleňovať dostatok financii na to, aby bola obrana dostatočná.



Akým spôsobom sa budete angažovať v domácej politike po vašom zvolení?



- Sme protikorupčným hnutím, no zároveň sme postavili tím ľudí, ktorí nie sú síce profesionálni politici, ale odborníci. Posilním protikorupčný tím ako europoslanec a budem zapájať aj európske inštitúcie do riešenia rôznych korupčných káuz aj v prípade eurofondov, ktoré majú slúžiť ľuďom. Naďalej sa budem vyjadrovať aj k témam OĽaNO, ktoré sú mne blízke.



Malo by sa Slovensko orientovať na Západ alebo Východ?



- S Ruskom máme dobré aj zlé skúsenosti. USA, samozrejme, sú nám v súčasnosti partnerom, keďže sú súčasťou NATO. Čisto pragmaticky budem hovoriť, že keď sme súčasťou NATO, tak by sme mali byť viac v kontakte s USA ako s Ruskom, ktoré nie je súčasťou tohto paktu. Zároveň je potrebné povedať, že Rusko je veľmi významný obchodný partner a každá druhá krajina EÚ je závislá na dodávkach energie z Ruska. Musíme nájsť vhodnú spoluprácu aj s Ruskom, aby sme neboli ohrození na dodávkach ropy.



Budete presadzovať zrušenie sankcii?



- Od sankcii celá Európa čakala viac. Dnes sme v stave, keď každá druhá krajina Európy si hľadá cestičku k Rusku a potajomky s ním rokuje a vyrokuváva si dobré podmienky pre biznis. Som presvedčený o tom, že Krym sa už nikdy nevráti späť Ukrajine a pravdepodobme v nejakom strednodobom horizonte jedna z krajín EÚ príde s návrhom na zrušenie sankcii. Je potrebné nájsť spoluprácu s Ruskom, ale musíme mu dať najavo, že agresia, ktorú vykonali na Kryme je neakceptovateľná.



Pôvodne ste mali na čele kandidátky do europarlamentu Igora Matoviča. Ten sa pár dní pred voľbami vzdal vo váš prospech. Ako to vnímate?



- Po tom, čo sme sa všetci prebudili po prezidentských voľbách do rána, keď Kotleba a Harabin získali 25 % a mali sme na stole ďalšie prieskumy, kde fašizmus narastal a potom, čo máme nezverejnené výsledky ďalších prieskumov, tak si myslím, že tento krok bol štátnický a správny. OĽaNO v minulosti urobilo takýchto zodpovedných krokov už veľa a ja ich oceňujem. Slovensko musí vyslať signál, že nie sme fašistickou krajinou.



Nepodkopal tento krok Igora Matoviča dôveru vašich voličov?



- Som presvedčený o tom, že chápu Igora Matoviča, lebo im dopredu vysvetlil, že on sa mandátu ani neujme a kandiduje kvôli tomu, aby zvýšil účasť v týchto voľbách.