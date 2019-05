Manuál k sobotným voľbám do europarlamentu: Krúžkujte dve mená z jednej strany

Ďalšia volebná sobota v krátkom slede! Slováci majú opäť možnosť rozhodovať o svojej budúcnosti.

Tentoraz však nebudeme vyberať najvyššieho ústavného činiteľa, ale kandidáta, ktorý za nás bude rozprávať v Bruseli. Naši „európski“ zástupcovia navyše dostanú obrovské platy a benefity, o akých bežný našinec môže len snívať. Voľba je teda dôležitá a aby sme vám ju uľahčili, Nový Čas pripravil volebný manuál, na základe ktorého sa lepšie zorientujete.

Slováci voľby do Európskeho parlamentu doposiaľ podceňovali a ignorovali. Posledné tri razy sme sa ocitli na nelichotivom poslednom mieste vo volebnej účasti spomedzi všetkých krajín Únie. Európske inštitúcie pritom rozhodujú o mimoriadne dôležitých záležitostiach, ovplyvňujúcich náš každodenný život. V posledných rokoch to boli napríklad smernice o energetickej účinnosti, opatrenia proti klimatickým zmenám či na posilňovanie jednotného trhu EÚ.

Európanov v najbližšom období čakajú debaty o sedemročnom rozpočtovom rámci, ktorý pokrýva aj eurofondy a financovanie fungovania EÚ. Budú sa riešiť dôležité témy - klimatické zmeny, ale aj umelá inteligencia, nástup robotizácie či nové modely obchodovania so svetom. Pre Slovákov to budú od nášho vstupu do Únie už v poradí štvrté eurovoľby. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 25. mája o 7.00 a zavrú sa o 22.00, možnosť voliť bude mať približne 4,45 milióna voličov. Vyberať budú z 31 politických strán v 5 951 volebných miestnostiach. Voliť budeme 14 europoslancov, jeden z nich sa však ujme mandátu až po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Nezabudnite si občiansky

Voliči si v eurovoľbách vyberajú z 31 politických subjektov, preukázať sa musia občianskym preukazom. „Na vybratom hlasovacom lístku volič môže, no nemusí zakrúžkovať poradové číslo kandidáta, a tým odovzdať prednostný hlas. Krúžkovať môže najviac dvoch kandidátov,“ vysvetlila Lucia Kirinovičová z tlačového odboru ministerstva vnútra a zdôraznila, že hlasovací lístok je potrebné vhodiť do volebnej urny v obálke. „Ak ho vhodíte bez obálky, váš hlas nie je platný,“ dodala.

O čom sa rozhoduje v europarlamente

parlament prijíma smernice, ktoré sa tvoria v Európskej komisii a následne ich aplikujú jednotlivé členské štáty EÚ

rozhoduje sa o otázkach životného prostredia, spoločnej ochrany hraníc schengenského priestoru

EÚ dohliada na plnenie rozpočtových kritérií členských štátov

prijímajú viacročný rozpočet, na základe ktorého k nám smerujú miliardy eur

dohliadajú na dodržiavanie ľudských práv či celkové smerovanie Únie



Čo získajú europoslanci

plat europoslanca pred zdanením 8 757,70 €/mes.

„diéty“ 320 € za každý deň v Bruseli

príspevok na chod kancelárie 4 513 €/mes.

Benefity