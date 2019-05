Celosvetovo obľúbené smartfóny už nebudú mať Android: 6 najdôležitejších otázok a odpovedí o Huawei

Google odobral čínskemu výrobcovi mobilov firme - Huawei licenciu na operačný systém Android.

Reagoval tým na opatrenia americkej vlády, ktorá zapísala Huawei na čiernu listinu. Telefóny Huawei patria celosvetovo a aj u nás k veľmi obľúbeným a u operátorov už dlho obsadzujú prvé priečky v rebríčku najpredávanejších značiek. Čo teda majiteľov čínskych smartfónov čaká? Nový Čas a denník Bild zodpovedali najdôležitejšie otázky o tom, aký reálny dosah bude mať toto rozhodnutie na väčšinu z nás.

1. Koľko Huawei mobilov je momentálne na trhu?

Celosvetovo má táto značka 17 % podiel na trhu.

2. Môžem teraz môj mobil Huawei vrátiť?

Nie. Zariadenia fungujú bezchybne, a teda nie je dôvod na to, aby ho predajca prijal späť. Vrátiť či reklamovať ho môžete iba pri situácii podľa platných obchodných podmienok.

3. Čo bude ďalej s Huawei?

Číňania vraj už majú vymyslenú alternatívu operačného systému. Je otázne, kedy sa začnú predávať mobily s týmto novým softvérom. Zatiaľ je však stále najlepšie dúfať, že sa Čína a USA v tomto obchodnom súboji dohodnú.

4. Čo sa mení pre používateľov Huawei?

Krátkodobo sa nemení nič, pretože Google nemôže deaktivovať operačný systém už na predaných zariadeniach. Používatelia sa aj naďalej dostanú do obchodu Google Play. Z dlhodobejšieho hľadiska to však bude znamenať, že Google už nebude poskytovať žiadne aktualizácie na zariadenia. Síce Huawei sľubuje, že majú dostatočné bezpečnostné opatrenia, ale či to bude možné bez pomoci Googla, zostáva otázkou.

5. Budú čínske mobily teraz lacnejšie?

To nie je isté. Ak sa zariadenia horšie predávajú, môže klesnúť aj ich cena. Kedy však príde k znižovaniu cien a či vôbec, sa nedá s istotou povedať.

6. Mal by som si práve teraz kúpiť Huawei?

Mali by ste počkať, pokiaľ sa Google a Huawei nedohodnú na novej licencii. Len tak máte zaručené, že vaše zariadenie bude mať aj v budúcnosti dostatočnú podporu.

Čo na to slovenskí operátori?

Peter Kimijan, Slovak Telekom

- V tomto momente sa náš postoj k Huawei ako dodávateľovi nemení. Podľa dostupných informácií sa rozhodnutie Googla má týkať iba nových uvádzaných modelov. Existujúcich používateľov modelov Huawei sa opatrenie nedotkne, ich zariadenia by mali fungovať ako doteraz vrátane bezpečnostných aktualizácií.

Alexandra Piskunová, Orange

- Zákazníkov Orangeu, ktorí aktuálne využívajú zariadenia od Huawei, ubezpečujeme, že ich bez obáv môžu využívať aj naďalej, pričom budú mať prístup k aktuálnym službám spoločnosti Google. Huawei im aj naďalej bude poskytovať všetky bezpečnostné aktualizácie, ako aj potrebnú starostlivosť. Rovnaký prístup a starostlivosť bude poskytovaná aj pri všetkých aktuálne predávaných zariadeniach Huawei, ktoré sú dostupné v našom portfóliu.

Tereza Molnár, O2

- Mobilné zariadenia značky Huawei patria v O2 dlhodobo medzi najpredávanejšie značky.

Najpredávanejšie telefóny za apríl 2019

1. Huawei P Smart 2019

2. Huawei P20 lite

3. Samsung Galaxy A7

4. Huawei Y6 2019

5. Samsung Galaxy A6

6. Samsung Galaxy A50

7. Huawei P30

8. Samsung Galaxy J4 Plus

9. Samsung Galaxy S10

10. Huawei Y6 2018

(Zdroj: Orange)