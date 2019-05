Vojna Figeľa a Sakovej: Spor o pridelenie ochranky!

Poriadne ho naštvala. Ministerka vnútra Denisa Saková sa rozrozprávala o tom, že okrem Roberta Fica žiada ochranku aj ďalší politik Ján Figeľ. Ten sa v reakcii pre Nový Čas bráni, že o nič také nežiada.

Na minulotýždňovom výbore ministerka Denisa Saková hovorila o tom, že Figeľ žiada o ochranku. "Momentálne sa rokuje o udelení ochrany pre špeciálneho vyslanca EÚ pre náboženskú slobodu Jána Figeľa, ktorý o to požiadal, lebo tiež má problémy," skonštatoval poslanec Anton Hrnko. Saková nechcela konkretizovať čo Figeľovi hrozí.

Bývalý šéf KDH však odmieta, že by niečo také po Sakovej chcel. Rezort vraj len informoval o známom prípade kresťanky Asie Bibi, ktorá bola v Pakistane odsúdená za rúhanie, no neskôr prepustená do Kanady. "O ochranku som nepožiadal, ale po úspešnej evakuácii Asie Bibi do bezpečnej krajiny som 7. mája informoval ministerku vnútra o situácii okolo tohto prípadu. Oslobodenie Asie Bibi vyvolalo masové protesty a militantné reakcie extrémistov v Pakistane. Uvedomujem si riziká, keďže v týchto reakciách proti vláde a proti EÚ islamisti spomínajú aj moju angažovanosť v Pakistane pre jej prepustenie," hovorí Figeľ.

Pripomína, že ministerka vnútra ho dala do priameho kontaktu s Úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misii, ktorým odovzdal svoje poznatky. "Je na kompetentných orgánoch, aby bezpečnostnú situáciu a riziká v súvislosti s medzinárodným terorizmom monitorovali, vyhodnocovali a včas prijímali potrebné rozhodnutia," dodal Figeľ.

Diskusiu o ochranke vyvolal expremiér Robert Fico, ktorému rezort vnútra pravidelne predlžuje bodyguardov zo štátneho rozpočtu aj po zákonnej lehote. Saková to odôvodňovala mimoriadne vážnymi hrozbami a sám Fico tvrdí, že sa mu vyhrážajú smrťou.