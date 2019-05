Ján Figeľ o náboženskej slobode: Je to otázka života a smrti

Otázka náboženskej slobody je otázkou života a smrti.

V súvislosti s prepustením pakistanskej kresťanky známej pod menom Ásijá Bíbí to v diskusnej relácií na Tablet.TV uviedol Ján Figeľ, osobitný vyslanec Európskej únie pre slobodu náboženstva alebo viery vo svete.

Ásiju Bíbí, matku piatich detí, pôvodne v roku 2010 odsúdili na smrť obesením za údajné rúhačské slová, ktoré mala rok predtým vysloviť počas hádky s moslimkami. Verdikt bol vynesený na základe kontroverzných pakistanských zákonov o rúhaní. "Ásijá Bíbí je jednoduchá roľníčka. Žena, ktorá pracovala na roli s islamskými ženami. Napila sa tam vody, z ktorej sa podľa všetkého napiť nemala. Dostala sa do sporu a v tom spore sa mala vyjadriť, že za ňu Ježiš Kristus zomrel. Žien sa opýtala, čo pre ne urobil prorok Mohamed. Táto otázka bola považovaná za urážku. Následne bola táto žena obvinená, neskôr zatknutá a v roku 2010 odsúdená na trest smrti. Aj keď sa usilovala o odvolanie, tento stav trval deväť rokov," priblížil a pripomenul sled udalostí v tomto prípade Figeľ.

V októbri 2018 Ásiju Bíbí pakistanský najvyšší súd oslobodil, čo rozhorčilo miestnych zástancov radikálneho islamu. Odvolanie voči oslobodzujúcemu verdiktu bolo definitívne zamietnuté v januári 2019.

Ako uviedol Figeľ, Ásijá Bíbí pristála minulý týždeň v Kanade, kde sa po deviatich rokoch stretla so svojou rodinou. "Najviac pripravená bola práve Kanada, ktorej premiér sa aj pri výročí 1. svetovej vojny vyjadril, že Kanada je pripravená poskytnúť azyl a pohostinnosť tejto osobe," odôvodnil Figeľ, prečo jej azyl poskytla práve Kanada.

"V prvej fáze sa v decembri podarilo dostať z krajiny najskôr jej dcéry. Tie neboli chránené a žili v nebezpečnom prostredí. Keď sa dcéry podarilo dostať do Kanady, neskôr sa tam podarilo dostať aj Ásiju Bíbí spolu s jej manželom," pokračoval Figeľ. Podľa jeho slov slúžila táto komunikácia predovšetkým na to, aby Ásiju Bíbí ubezpečili, že nie je zabudnutá, a to, že sa ocitla oslobodená v novej situácii, nie je prázdny stav. "Bála sa hlavne o deti a hlavne o to, že ju bez jasnej perspektívy môžu kdekoľvek a ktokoľvek zlikvidovať," doplnil Figeľ, ktorý ocenil prístup Kanady.

"Som Kanaďanom vďačný, že urobili skutky a majú také postoje, ktoré môžu byť príkladom aj pre iné krajiny. Som presvedčený, že nateraz je to dobré tak, ako to je. Je veľmi dôležité, že Ásijá Bíbí je zachránená a že je so svojou rodinou," skonštatoval v tejto súvislosti.

Podľa Figeľa môže byť tento prípad inšpirujúci v tom zmysle, že sa ukazuje, že Európska únia môže aj vo veľkom svete a aj v konfliktných teritóriách plniť konštruktívnu a život zachraňujúcu úlohu. "Táto téma potvrdzuje, že otázka náboženskej slobody je otázkou života a smrti," uzavrel.