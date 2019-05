St. Louis zdolalo v štvrtej bitke o finále San Jose: Vyrovnaná séria pokračuje

Hokejisti St. Louis zvíťazili nad hráčmi San Jose 2:1 vo štvrtom súboji finále play-off Západnej konferencie NHL. Stav série hranej na štyri víťazstvá je vyrovnaný 2:2. Séria pokračuje v nedeľu 19. mája v San Jose.

Už po 35 sekundách skóroval Rus Ivan Barbašiov, jeho strelu nešťastne tečoval za chrbát Martina Jonesa útočník San Jose Gustav Nyquist. Druhý gól Blues padol v 18. min z presilovej hry, ked sa pred bránkou Sharks najlepšie zorientoval Tyler Bozak. Niekdajší hráč Toronta má na konte 9 bodov v aktuálnom play-off a z posledných piatich zápasov dva góly a dve asistencie. San Jose do konca zápasu už len znížilo na konečných 1:2. Úspešný bol v 47. min v presilovke Tomáš Hertl, ktorý z dorážky strelil desiaty gól v aktuálnej vyraďovacej časti.

Jordan Binnington zo St. Louis si pripísal 29 zákrokov a zároveň desiate víťazstvo v play-off, stal sa desiatym nováčikom, ktorému sa to podarilo. Rovnako prekonal rekord klubu St. Louis Blues v počte triumfov v zápasoch vyraďovacej časti v jednej sezóne. Predtým boli rekordérmi Brian Elliott (2016) a Roman Turek (2001).

"Je to pocta a zároveň dobrý pocit. Veľmi si užívam tieto zápasy s týmto tímom. Spoluhráči odvádzajú výbornú prácu a aj dnes večer limitovali šance súpera na minimum. Hráme komplexne a ja si len robím svoju prácu," skonštatoval Jordan Binnington na oficiálnej stránke NHL. "Začiatok zápasu bol náročný, ale dostali sme sa späť do hry. Bojovali sme a zlepšili sme sa. Proti sebe však máme kvalitného súpera," povedal elitný obranca San Jose Brent Burns.

Play-off NHL - finále konferencií - piatok:

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

St. Louis - San Jose 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) - stav série 2:2

Góly: 1. Barbašiov, 18. Bozak (Maroon, Tarasenko) - 47. Hertl (Burns, E. Karlsson)