Ruský obranca ostro kritizuje na šampionáte jednu vec: Je to horor!

Ruský hokejový obranca Nikita Zadorov skritizoval súčasný hrací formát MS, podľa ktorého musí zborná v základnej fáze hrať zápasy s tímami ako Rakúsko či Taliansko.

"Čo si myslím o hracom formáte šampionátu? Je to horor," vyjadril sa zadák Colorada Avalanche pre portál championat.com. "Nedáva žiadny zmysel hrať s tímami nižšieho rangu. Všetci vedia, aký hokej tieto krajiny hrajú. Musíte proti nim zmeniť svoju hru a prispôsobiť taktiku. To nie je nič ťažké, no možno by namiesto týchto zápasov stačilo odohrať pred šampionátom pár prípravných stretnutí navyše," tvrdí ruský reprezentant, ktorý posilnil zbornú v priebehu MS 2019 po vypadnutí "lavíny" v 2. kole play off NHL.

Podľa súčasného hracieho systému každý zo 16 účastníkov odohrá v základnej skupine sedem zápasov. Do vyraďovacej fázy postúpia z oboch osemčlenných skupín najlepšie štyri tímy. "Formát majstrovstiev sveta, v ktorom by top tímy hrali len proti sebe, by mi bol bližší. Aj pre fanúšikov by to bolo lepšie, zvýšilo by to návštevnosť na štadiónoch.povedal Zadorov. Zborná v stredu rozdrvila Talianov 10:0, z prvých štyroch zápasov v bratislavskej B-skupine MS vyťažila plný počet 12 bodov pri celkovom skóre 23:2.