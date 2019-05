Rozhovor s Pánikom po vyhratom zápase: Fanúšikom to hneď udrelo do očí

Diváci neverili po zápase vlastným očiam.

Konečne sa po troch smolných zápasoch Slovenska mohli fanúšikovia tešiť z výhry. Naši hokejisti zvládli zápas s Francúzskom a zvíťazili 6:3. Steel Aréna sa otriasala v základoch, mnohí hráči s úsmevom na perách spievali hymnu, no jeden z nich sa správal nanajvýš zvláštne.

Richard Pánik strelil jeden gól (vôbec prvý na MS) a pridal dve asistencie. Dokonca bol ocenený ako hráč zápasu a nechýbal preto aj v mixzóne, kde poskytol krátky rozhovor pre RTVS.

"Boli sme lepší a zaslúžene sme vyhrali. Škoda tých 10 minút v druhej tretine, keď sme prestali hrať, inak to bolo dobré. Pomohlo nám rýchle prečíslovanie súpera, dali sme z toho aj góly. Pred treťou tretinou sme si povedali, že budeme hrať náš systém tak ako predtým proti silným súperom. Potrebujeme vyhrať aj ďalšie zápasy, dúfam, že sa to podarí," povedal v rozhovore.

Divákom pri televíznych obrazovkách však ihneď udrelo do očí, že Pánik nie je vo svojej koži. Richard odpovedal na otázky s pohľadom upretým do zeme, bez akýchkoľvek emócií a vyzeral, ako by rozhovor poskytoval za trest. Zrejme ho napriek výhre stále nepreboleli slovenské zlyhania v zápasoch proti Kanade a Nemecku.