Exotický návštevník šampionátu: Miluje naše biatlonistky a hazard

V Bratislave sa na MS akreditovalo vyše 300 novinárov. Jedným z nich je aj Mongol Chultem Otgonbaatar (65), ktorému nikto nepovie inak ako Sato.

Nový Čas vyspovedal mongolského športového a olympijského funkcionára. Sato prezradil, že obdivoval nášho Pavla Demitru († 36) a má slabosť pre slovenské biatlonistky. „Všetci ma prezývajú Sato. Z času na čas totiž nosím pod nosom štýlové fúziky. Sato vo voľnom preklade z mongolčiny znamená fúzy,“ začal svoje rozprávanie sympatický funkcionár.

„Som prezident mongolskej asociácie športových novinárov. Šport je moje najväčšie hobby. Cestujem po svete a navštevujem rôzne udalosti. Milujem futbal, hokej a basketbal. Cez sociálne siete potom prinášam ľuďom doma exkluzívny pohľad do zákulisia svetových podujatí. Napríklad koľko stojí pivo, čo sa deje v útrobách štadióna, ako sa zabávajú fanúšikovia a podobne. Hokej síce nie je v Mongolsku šport číslo jeden, ale ľudia ho majú radi. Samozrejme, vzhľadom na geografickú lokalitu všetci fandíme Rusku. Som dobrý kamarát s Iľjom Kovaľčukom a Alexom Ovečkinom,“ dodal Sato, ktorý si pobyt pod Tatrami užíva naplno.

„Slovensko mám rád. Síce tu stále prší, ale v Mongolsku práve teraz sneží, takže sa nesťažujem. Cestoval som sem letecky viac ako 23 hodín so štyrmi prestupmi, ale stálo to za to! Máte tu krásne ženy. Úplne namäkko som z vašich biatlonistiek. Navyše, rád hrám ruletu. Už som stihol tu v Bratislave vyhrať 350 eur,“ usmieval sa Mongol. Slovensko pozná aj z hokejovej stránky. „Miloval som vášho útočníka Pavla Demitru. Bol som veľmi smutný, keď som sa dozvedel, že zahynul pri leteckom nešťastí,“ prezradil smutným hlasom Sato. „Na Slovensku zostanem až do konca MS. Potom sa od vás presuniem do Baku, na finále Európskej ligy,“ uzavrel s úsmevom.