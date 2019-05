Marko Daňo si proti Británii verí: Prezradil, čo mu píše otec po zápasoch

Piatkové víťazstvo na MS nad Francúzskom (6:3) vlialo do tímu slovenských hokejistov pozitívnu energiu a dobrú náladu.

Po dvoch prehrách v záverečných minútach si tentokrát náskok ustrážili a zaznamenali plný bodový zisk. Zverenci trénera Craiga Ramsayho veria, že rovnako to bude aj v zostávajúcich dvoch dueloch základnej A-skupiny v Košiciach.Slováci vstupovali do duelu s vedomím, že už nemôžu pripustiť záverečné zlyhania ako v stretnutiach s Kanadou a Nemeckom. Aj keď mali menší výpadok, nedovolili Francúzom, aby ich pripravili o ďalšie body. "S motiváciou nebol problém. Vedeli sme, že tieto tri zápasy musíme vyhrať a toto bol prvý krok. Myslím si, že sa v doterajšom priebehu turnaja nemáme za čo hanbiť.povedal útočník Marko Daňo. Vo vypredanej Steel Aréne bola opäť výborná atmosféra a domáci priaznivci celý zápas nadšene povzbudzovali svojich miláčikov. "Diváci nás hnali celý zápas dopredu a sme radi, že sme sa im mohli odvďačiť víťazstvom."Pre slovenských reprezentantov to bolo iba druhé víťazstvo na turnaji. Na konte majú šesť bodov a na postup do štvrťfinále potrebujú pomoc od svojich súperov. V prvom rade však musia vyhrať oba svoje zostávajúce zápasy. Na oddych nebolo veľa času, 24 hodín po Francúzoch ich čakala Veľká Británia. Outsider košickej skupiny zatiaľ nezískal ani bod a Slováci veria, že to tak zostane aj po sobotňajšom stretnutí.Rovnako ako v predošlom zápase, musíme sa pripraviť na húževnatého súpera, nepúšťať ho do protiútokov a snažiť sa hrať v jeho tretine. To na nich bude platiť a ak sa dobre pripravíme, tak to zvládneme," pokračoval Daňo.

Dvadsaťštyriročného útočníka prišiel do Košíc pozrieť aj jeho otec, bývalý slovenský reprezentant Jozef Daňo. "Po zápasoch sme sa stretli pri autobuse, ale tam je toho času naozaj málo. A keďže sme hrali doteraz o ôsmej večer, nebol čas ani na nejakú večeru, takže si len napíšeme po zápase. Ak sme hrali dobre, tak mi pošle palec hore," dodal Daňo.