Francúzi si proti Slovákom veria: Chceme zvíťaziť

Francúzski hokejisti budú v piatok o 16.15 h najbližším súperom slovenskej reprezentácie na 83. majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach.

Hráči z "krajiny galského kohúta" zatiaľ v košickej A-skupine nezvíťazili a získali len jediný bod za prehru 4:5 po predĺžení s Dánskom. V ostatných troch dueloch prehrali v riadnom hracom čase s Američanmi, Nemcami aj Kanaďanmi. Štvrtkový výkon proti "javorovým listom" však dodal Francúzom sebavedomie.

Kanada potvrdila papierové predpoklady: Galský kohút však nepustil perie zdarma

Zverenci trénera Philippa Bozona síce po prvej tretine prehrávali už o tri góly, ale postupne sa k súperovi priblížili a do 48. minúty držali nádejný stav 2:3. "Začali sme zle, prvá tretina nám vôbec nevyšla, ale v druhom dejstve sme sa dostali späť do zápasu vďaka dobrému tímovému výkonu. V tretej tretine sme sa dotiahli na rozdiel jediného gólu, ale, bohužiaľ, potom Kanaďania zlomili zápas na svoju stranu," zhodnotil pre agentúru SITA po prehre 2:5 francúzsky útočník Charles Bertrand.

Najlepší strelec najvyššej fínskej súťaže zo sezóny 2017/2018 si uvedomuje, že cieľom Francúzov v zostávajúcich troch dueloch v základnej skupine bude predovšetkým záchrana. Ak sa chcú vyhnúť pondelňajšiemu priamemu súboju o udržanie s Veľkou Britániou, budú musieť zabodovať v piatok proti Slovensku alebo v nedeľu proti Fínsku. "Do každého stretnutia ideme s tým, že chceme zvíťaziť. Už pred štartom turnaja sme vedeli o tom, že to bude boj v každom zápase. Stále však nie je koniec majstrovstiev a musíme sa sústrediť na zostávajúce tri duely," pokračoval 28-ročný krídelník.

Francúzskych reprezentantov čaká v piatok náročná úloha. Nastúpia proti domácemu tímu, ktorý si už nemôže dovoliť žiadne bodové zaváhanie, ak chce preniknúť do štvrťfinále. "Slovensko má momentálne výborný tím a od začiatku turnaja predvádza kvalitný hokej. Budeme musieť poctivo korčuľovať počas celého zápasu. Atmosféra bude určite výborná a musíme sa pripraviť na veľký hluk v hale. Preto potrebujeme zostať pokojní a sústrediť sa na dianie na ľade," vysvetľoval rodák z Paríža.

Bertrand má ako jeden z mála hráčov vo francúzskom kádri skúsenosti so slovenským hokejom. V sezónach 2007/2008 a 2008/2009 pôsobil v dorasteneckom tíme Dukly Trenčín, kde v 84 zápasoch nazbieral 79 bodov (35+44). "Bolo to jedno z najlepších období v mojej kariére. Mám na tento angažmán len najlepšie spomienky," hovoril pre agentúru SITA s úsmevom šikovný útočník, ktorý si stále pamätá aj niektoré slovenské slovné spojenia. "Máš kľúče?, ideme do toho, poďme do toho, dáme pivo?," odpovedal dobre naladený Francúz.

Spomenul si však iba na jedného z nich. "Zahral som si s Tomášom Tatarom, bude pekné proti nemu nastúpiť tentoraz vo farbách národného tímu," dodal krídelník so skúsenosťami z KHL, fínskej Liigy, švajčiarskej NLA alebo švédskej SHL, ktorý pozabudol na Marka Daňa.