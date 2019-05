Lašák deň po prehre s Nemeckom chlapsky priznal: Spravili sme obrovské chyby

Počas hráčskej kariéry ho slovenskí fanúšikovia poznali ako veľkého srdciara, nič sa na tom nezmenilo ani po tom, čo presedlal na trénerskú dráhu.

Kým väčšina hráčov už ako tak strávila trpkú prehru s Nemeckom (2:3), Ján Lašák neskrýval veľký zármutok ani na štvrtkovom tréningu. "Stále to neprebolelo, strašne to prežívam a strašne si to beriem," priznal.

Majster sveta z Göteborgu 2002 si počas kariéry zažil mnohé vrcholy i pády. Po stredajšom neúspechu s Nemeckom, ktorý zobral Slovákom postupové karty z rúk, sa mu vynárali do mysle skôr tie smutné zážitky z posledného obdobia. "Je mi ľúto celého tímu. Je to taká bezmocnosť, je strašné prísť takto o víťazstvo a možno o postup. Zlý sen. Jeden gól na zimných hrách v Pjongčangu, vlaňajšie majstrovstvá sveta, keď sme deväť sekúnd pred koncom netrafili prázdnu bránku proti Čechom a stálo nás to štvrťfinále a teraz toto. Je to hrozné a človek už nevie, čo má na to povedať," povzdychol si.

Z jeho hlasu bolo cítiť veľký smútok, no tréner brankárov v reprezentačnom výbere vedel, že sa nemôže ľutovať a treba pracovať ďalej. Aj keď už možno bez šance na vytúžené štvrťfinále. "Proste nemôžeme, musíme priložiť ruku k dielu, aby mužstvo šliapalo a bojovalo ďalej. Ešte sa to neskončilo... Viem, že všetko, čo teraz poviem, bude pre ľudí veľké klišé, ale čo máme robiť?" pýtal sa sám seba. "Máme sa vzdať, prestať bojovať? Nie, musíme to hodiť za hlavu. Spravili sme obrovské chyby, všetci sme za to zodpovední, všetci sme na jednej lodi. Musíme veriť, hrať pre ľudí a preto, aby sme mali dobrý pocit."

Slovákov čaká najbližší zápas v A-skupine už v piatok s Francúzskom, následne ich preveria ešte Briti a na záver Dánsko. Lašák už vie, koho postaví do bránky proti výberu "galského kohúta", no meno ešte neprezradil. "Vybrali sme podľa toho, čo sme zhodnotili, že by bolo najlepšie aj v rámci ďalších zápasov," dodal.