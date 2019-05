Petrovický o psychike našich hráčov: Hovoríme s každým osobne

Realizačný tím slovenských hokejistov sa vo štvrtok na večernom mítingu rozhodne, aké zmeny urobí v zostave na piaty zápas MS v Košiciach proti Francúzsku (piatok, 16.15 h).

Na popoludňajšom tréningu boli všetci hráči okrem obrancov Mareka Ďalogu a Christiána Jaroša. Prvý sa pripravuje individuálne, druhý dostal voľno od trénerov, pretože je po zápase s Nemeckom doudieraný.

V akcii boli všetci traja brankári, obrancovia trénovali v zložení Fehérváry, Koch - Sekera, Černák - Čajkovský, Marinčin. Útočné formácie vyzerali nasledovne: Tatar, Hudáček, Pánik - Lantoši, Sukeľ, Daňo - Nagy, Krištof, Studenič. Pätica Bondra, Buc, Zigo, Liška a Lunter si menila úlohy, pričom sa viacerí z týchto útočníkov predstavili aj na postoch obrancov. "Išli sme na ľad všetci, pretože zajtra hráme skôr a ranné rozkorčuľovanie je dobrovoľné. Nejaké zmeny budú, ale všetko si spresníme až večer a oznámime to až ráno," povedal asistent trénera Róbert Petrovický.

Či sa do hry dostane aj Dávid Bondra a Denis Godla, ktorých dopísali na súpisku v stredu, Petrovický neprezradil: "Chceme, aby sa všetci dostali do tréningu a chceme, aby boli všetci pripravení. To je všetko, čo teraz môžem povedať."

Nálada v tíme nie je po uplynulých dvoch prehrách ideálna, ale hráči sú odhodlaní a pripravení uspieť hneď v ďalšom dueli s Francúzskom. "Ešte nie je koniec. Prišli sme sem, ideme hrať a ideme vyhrať," odkázal Petrovický.

V stredu večer sa hráčom ťažko zaspávalo, tréneri mali na programe aj psychologické pohovory, a to aj osobné. "Hovoríme s každým aj osobne, to začalo už od prípravy. Takže nie iba o hokejových veciach, ale aj osobných. Za nami sú kruté prehry, ale ešte nie je odpískané. Vieme, čo treba urobiť. Zajtra ideme na to znova, už nám nič iné nepomôže. Iba to, že si jeden druhému pomôžeme. Musíme to odohrať s maximálnym úsilím a srdcom," dodal Petrovický.